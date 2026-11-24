Принятие новой Конституции Казахстана стало началом масштабных правовых преобразований. Теперь главная задача государства – обеспечить реальную защиту прав граждан, устранить противоречия в законодательстве и адаптировать его к современным экономическим и технологическим условиям. Об этом в своей публикации в Facebook рассказала Алуа Ибраева, передаёт BAQ.KZ.

Автор отметила особую роль Президента Касым-Жомарта Токаева в проведении конституционной реформы. По её словам, инициированные Главой государства преобразования направлены на модернизацию государственных институтов, укрепление законности и повышение ответственности государственных органов перед обществом.

«Однако принятие Конституции – это только начало масштабных преобразований. Главная задача заключается в практической реализации её положений, приведении законодательства в соответствие с новыми конституционными требованиями», – подчеркнула Ибраева.

От конституционных принципов к реальной защите граждан

18 ноября 2026 года на заседании Курултая председатель Конституционного суда Эльвира Азимова представила ежегодное Послание «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

Как отметила Ибраева, особое значение документа заключается в том, что он впервые представлен в условиях действия новой Конституции, принятой 15 марта 2026 года.

Послание не только подводит итоги работы Конституционного суда, но и обозначает проблемы, которые предстоит решить законодателям и государственным органам.

«Послание способствует укреплению верховенства Конституции, развитию конституционного контроля и формированию единых подходов к применению конституционных норм. Особенно важно, что Конституционный Суд ориентирует государственные органы не на формальное увеличение количества законов, а на повышение их качества и реальную защиту человека», – написала Ибраева.

Среди ключевых вопросов, затронутых в документе, – защита права собственности, неприкосновенность частной жизни, справедливое судебное разбирательство и эффективное восстановление нарушенных прав граждан.

Отдельное внимание уделено независимости судебной власти, устранению пробелов и противоречий в законодательстве, а также недопущению необоснованных ограничений прав человека.

Искусственный интеллект ставит новые задачи перед законодателями

Развитие цифровых технологий также требует пересмотра существующих правовых механизмов.

По словам Ибраевой, Конституционный суд обращает внимание на риски, связанные с защитой персональных данных, прозрачностью алгоритмов и ответственностью за решения, принимаемые с применением искусственного интеллекта.

Не менее важным остаётся исполнение решений самого Конституционного суда. Его правовые позиции должны учитываться как при разработке законов, так и в судебной практике.

Почему Казахстану необходим новый Гражданский кодекс

Особое внимание Ибраева уделила обновлению гражданского законодательства, задачу которого Президент поставил в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

Действующий Гражданский кодекс, основы которого были заложены ещё в 1990-е годы, сыграл важную роль в становлении рыночной экономики независимого Казахстана. Однако за прошедшие десятилетия изменились экономические отношения, формы собственности, способы заключения договоров и технологии.

Появление электронной коммерции, развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта требуют новых подходов к регулированию отношений между гражданами и бизнесом.

«В этой связи разработка нового Гражданского кодекса должна рассматриваться не как простая замена действующего законодательного акта, а как комплексная модернизация гражданского законодательства на основе новой Конституции. Принципиально важно учитывать правовые позиции Конституционного Суда по вопросам защиты собственности, свободы договора, неприкосновенности частной жизни, равенства участников гражданских правоотношений и соразмерности ограничений гражданских прав», – отметила Ибраева.

По её мнению, новый кодекс должен обеспечить правовую определённость и эффективную защиту интересов как граждан, так и предпринимателей.

Доверие граждан – главный показатель эффективности реформ

Ибраева подчеркнула, что дальнейшее обновление законодательства требует совместной работы учёных-юристов, депутатов, государственных органов и специалистов, применяющих законы на практике.

При этом оценивать результаты конституционных преобразований необходимо прежде всего по тому, насколько защищённым чувствует себя человек.