Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО "Национальная компания "Kazakh Invest", на котором был рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по привлечению инвестиций в экономику страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Председатель правления компании Султангали Кинжакулов доложил о результатах деятельности Kazakh Invest за 10 месяцев текущего года, а также представил предложения по изменению организационной структуры. В частности, рассматривался вопрос введения дополнительных должностей в центральном офисе и создания новых зарубежных представительств.

Однако Премьер-министр отклонил предложенную структуру, отметив формальный подход к её подготовке. Он подчеркнул, что реструктуризация компании должна быть проведена качественно и в рамках существующей численности. Олжас Бектенов обратил внимание на чрезмерную бюрократизацию и отсутствие ориентации на конкретный результат.

Глава правительства заявил, что Kazakh Invest должен стать эффективным, гибким и мобильным инструментом привлечения инвестиций в экономику страны. Для этого, по его словам, необходимо перестроить внутренние процессы и ввести чёткие показатели эффективности для каждого сотрудника.

Отдельное внимание было уделено созданию устойчивых производственных цепочек вокруг якорных инвесторов с привлечением отечественных производителей.

"Надо активизировать эту работу. Нужен результат. Главное – не красивые отчеты, а запущенные проекты, открытые предприятия", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также отметил важность проактивного применения механизма "заказ на инвестиции", который позволит сосредоточить усилия на развитии экспортоориентированных производств в таких ключевых отраслях, как угле- и нефтехимия, агроиндустрия и машиностроение.

По итогам заседания компании поручено в десятидневный срок доработать представленные документы и предложения.

Справочно: за 2022–2025 годы Kazakh Invest заключил соглашений на сумму $29,1 млрд. В текущем году введены 27 проектов с иностранным участием на $1,26 млрд — среди них производство вентиляционного оборудования в Алматы, подвижного состава в Астане, оптово-распределительный центр в Алматинской области и ветроэлектростанция мощностью 100 МВт в регионе Ұлытау. В активной стадии реализации находятся 244 проекта на сумму $79,1 млрд в сферах обрабатывающей промышленности, машиностроения и агропромышленного комплекса.