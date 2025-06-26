Не менее 10 человек погибли при стрельбе на празднике в Мексике
Неизвестные открыли огонь по дому, где проходило празднование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В мексиканском городе Ирапуато, штат Гуанахуато, произошла массовая стрельба, унёсшая жизни как минимум десяти человек, передает BAQ.KZ. Инцидент случился вечером 24 июня в жилом доме на улице Бустаманте, где местные жители отмечали День Святого Иоанна Крестителя. Как сообщают местные СМИ и агентство Reuters со ссылкой на муниципальное министерство общественной безопасности, число пострадавших может достигать 17 человек.
По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по дому, где проходило празднование. Среди погибших - мужчины и женщины, личности которых устанавливаются. Раненые доставлены в больницы, их состояние уточняется.
Власти Ирапуато назвали произошедшее "трусливым актом насилия" и выразили соболезнования семьям погибших. Правоохранительные органы ведут расследование. Регион уже давно считается одним из самых опасных в Мексике из-за противостояния преступных группировок.
По информации издания Sol de Irapuato, стрельба могла быть связана с организованной преступностью, однако официальной версии пока нет. Инцидент стал ещё одним тревожным напоминанием о том, насколько уязвимыми остаются мирные граждане перед лицом вооружённого насилия.
Самое читаемое
- 9 миллиардов в асфальт: почему в Костанае недовольны самым масштабным ремонтом
- Въезд в Россию через приложение: что нужно знать казахстанцам о новом порядке
- Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ
- Женщину убило веткой во время урагана в Аксу: семье погибшей закроют кредиты
- Американец спел казахскую песню на своей свадьбе в Атырау