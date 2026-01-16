Не менее 10 человек погибли в результате наводнений в ЮАР
В результате сильных ливней и наводнений в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли по меньшей мере десять человек, передает BAQ.KZ со ссылкеой на БЕЛТА.
Об этом сообщает издание Bild.
Проливные дожди были в стране несколько дней. Наиболее пострадали северо-восточные регионы. Национальный парк Крюгер, одно из самых популярных туристических мест страны, был временно закрыт. В районах, прилегающих к парку, погибли девять человек. Часть людей, спасаясь от воды, укрывались на деревьях - их эвакуировали с помощью вертолетов.
Как сообщается, с начала сезона дождей в ноябре 2025 года число жертв наводнений в регионе достигло 19.
В ряде районов Южно-Африканской Республики объявлен наивысший уровень погодной опасности. Президент страны Сирил Рамафоса посетил провинцию Лимпопо для оценки последствий стихии и мер реагирования.
Повышенный уровень тревоги объявлен и в соседнем Мозамбике, где началась эвакуация населения из зон риска.-0-
