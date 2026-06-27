Не менее 12 человек госпитализировали после массового отравления в Астрахани

В российской Астрахани не менее 12 человек были госпитализированы после вспышки острой кишечной инфекции, предположительно связанной с употреблением готовой еды, приобретенной в одном из предприятий общественного питания.

По данным Следственного комитета России, все пострадавшие были доставлены в инфекционный стационар, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Результаты лабораторных исследований подтвердили, что у заболевших выявлен сальмонеллез.

По предварительной информации, случаи заболевания зарегистрированы среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную предприятием общественного питания, оказывающим услуги на вынос.

По факту массового отравления следственные органы Следственного комитета по Астраханской области проводят процессуальную проверку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.