Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у берегов Сенегала

По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала. Поисково-спасательные службы продолжают операцию.

Как сообщает Euronews, о происшествии заявило Министерство внутренних дел Сенегала. По данным ведомства, лодка типа «пирога» потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.

На данный момент обнаружен только один выживший. Поисковые работы продолжаются.

Власти Сенегала подтвердили намерение усилить борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой мигрантов, а также взаимодействовать в этом направлении с соседними государствами.

По данным Международной организации по миграции ООН, опасный маршрут через Атлантический океан остаётся одним из основных путей, которыми пользуются мигранты из Западной Африки при попытках добраться до Европы.