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  • Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у берегов Сенегала

Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у берегов Сенегала

Поисково-спасательная операция продолжается, пока удалось обнаружить только одного выжившего.

8 Ноября 2026, 21:02
АВТОР
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Euronews 8 Ноября 2026, 21:02
8 Ноября 2026, 21:02
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Фото: Euronews

По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала. Поисково-спасательные службы продолжают операцию.

Как сообщает Euronews, о происшествии заявило Министерство внутренних дел Сенегала. По данным ведомства, лодка типа «пирога» потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.

На данный момент обнаружен только один выживший. Поисковые работы продолжаются.

Власти Сенегала подтвердили намерение усилить борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой мигрантов, а также взаимодействовать в этом направлении с соседними государствами.

По данным Международной организации по миграции ООН, опасный маршрут через Атлантический океан остаётся одним из основных путей, которыми пользуются мигранты из Западной Африки при попытках добраться до Европы.

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