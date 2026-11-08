Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у берегов Сенегала
Поисково-спасательная операция продолжается, пока удалось обнаружить только одного выжившего.
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По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала. Поисково-спасательные службы продолжают операцию.
Как сообщает Euronews, о происшествии заявило Министерство внутренних дел Сенегала. По данным ведомства, лодка типа «пирога» потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.
На данный момент обнаружен только один выживший. Поисковые работы продолжаются.
Власти Сенегала подтвердили намерение усилить борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой мигрантов, а также взаимодействовать в этом направлении с соседними государствами.
По данным Международной организации по миграции ООН, опасный маршрут через Атлантический океан остаётся одним из основных путей, которыми пользуются мигранты из Западной Африки при попытках добраться до Европы.
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