Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш
Транспорт потерял управление при заезде на паром, часть пассажиров оказалась заблокирована внутри.
Сегодня 2026, 12:45
194Фото: кадр из видео
Не менее 24 человек погибли, десятки числятся пропавшими после того, как пассажирский автобус с 40–50 людьми сорвался в реку Падма в Бангладеш при попытке заехать на паром. Трагедия произошла 26 марта и стала одной из самых крупных транспортных катастроф в стране за последнее время, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на индийские СМИ.
По данным местных служб спасения, транспортное средство быстро затонул, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона. Некоторым удалось выбраться и доплыть до берега, однако значительное число людей не смогло спастись.
Спасатели извлекли тела погибших из воды и из салона автобуса. По информации пожарной службы, среди жертв есть мужчины, женщины и дети.
Как сообщает индийское издание NDTV, автобус упал в реку около 17:15 по местному времени при попытке заехать на паром, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция.
Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, водитель мог потерять контроль над транспортным средством при подъезде к паромной переправе.
