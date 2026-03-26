Не менее 24 человек погибли, десятки числятся пропавшими после того, как пассажирский автобус с 40–50 людьми сорвался в реку Падма в Бангладеш при попытке заехать на паром. Трагедия произошла 26 марта и стала одной из самых крупных транспортных катастроф в стране за последнее время, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на индийские СМИ.

По данным местных служб спасения, транспортное средство быстро затонул, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона. Некоторым удалось выбраться и доплыть до берега, однако значительное число людей не смогло спастись.

Спасатели извлекли тела погибших из воды и из салона автобуса. По информации пожарной службы, среди жертв есть мужчины, женщины и дети.

Как сообщает индийское издание NDTV, автобус упал в реку около 17:15 по местному времени при попытке заехать на паром, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, водитель мог потерять контроль над транспортным средством при подъезде к паромной переправе.