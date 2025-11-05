На центральные районы Филиппин обрушился один из самых сильных тайфунов текущего года — "Калмаеги" (местное название — "Тино"). По данным властей, не менее 26 человек погибли, сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC News.

Сильнейшие дожди вызвали масштабные наводнения на густонаселенном острове Себу, где зафиксировано наибольшее количество жертв. Видеозаписи, распространяемые в соцсетях, показывают, как люди спасаются на крышах домов, а автомобили и грузовые контейнеры уносятся потоками воды.

Во время проведения спасательных работ военный вертолет ВВС Филиппин потерпел крушение на севере острова Минданао. На его борту находились шесть человек, все они погибли. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию, доставляя помощь пострадавшим районам.

По словам губернатора провинции Себу Памелы Барикуатро, ситуация в регионе "беспрецедентна".

"Мы ожидали сильный ветер, но настоящую угрозу представляет вода. Наводнение просто разрушительно", - отмечает он.

Большинство погибших утонули, когда бурные потоки сошли с горных склонов и затопили жилые кварталы. Множество домов смыло водой, улицы оказались под толстым слоем грязи.

В общей сложности, по данным Управления гражданской обороны Филиппин, эвакуированы около 400 тысяч человек. Тайфун уже ослабел после выхода на сушу, однако сохраняет скорость ветра до 130 км/ч и движется в сторону Южно-Китайского моря.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов, многие из которых наносят серьезный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству.