Не менее 50% продуктовых полок выделят казахстанским товарам — Минторговли

Требования по представленности казахстанских товаров в магазинах планируют распространить на каждую товарную категорию и подкатегорию. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сейчас законодательством предусмотрено выделение не менее 50% полочного пространства для отечественных продовольственных товаров и не менее 30% – для непродовольственной продукции.

По словам министра, подготовлены дополнительные законодательные изменения, которые должны исключить формальное исполнение этих требований.

«Доля отечественной продукции будет обеспечиваться в каждой товарной категории и подкатегории. Это позволит увеличить представленность отечественной продукции в каждом товарном сегменте», – сообщил Арман Шаккалиев.

Казахстанские товары также планируют размещать в наиболее востребованных зонах торговых залов и обозначать знаком «Сделано в Казахстане». Для начинающих производителей предусмотрены специальные полки для стартапов и «зеленые прилавки».

Аналогичные требования внедряются на отечественных электронных торговых площадках, включая Kaspi, Halyk Market, Clever и TEEZ.

Кроме того, законодательством запрещен необоснованный отказ торговых сетей от заключения договоров поставки с отечественными производителями. Разовые договоренности с ретейлерами заменены ежегодными меморандумами, в которых закрепляются конкретные обязательства по продвижению казахстанской продукции.