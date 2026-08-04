Не менее 50% продуктовых полок выделят казахстанским товарам — Минторговли
Требования по представленности отечественной продукции планируют распространить на каждую товарную категорию и подкатегорию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Требования по представленности казахстанских товаров в магазинах планируют распространить на каждую товарную категорию и подкатегорию. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Сейчас законодательством предусмотрено выделение не менее 50% полочного пространства для отечественных продовольственных товаров и не менее 30% – для непродовольственной продукции.
По словам министра, подготовлены дополнительные законодательные изменения, которые должны исключить формальное исполнение этих требований.
«Доля отечественной продукции будет обеспечиваться в каждой товарной категории и подкатегории. Это позволит увеличить представленность отечественной продукции в каждом товарном сегменте», – сообщил Арман Шаккалиев.
Казахстанские товары также планируют размещать в наиболее востребованных зонах торговых залов и обозначать знаком «Сделано в Казахстане». Для начинающих производителей предусмотрены специальные полки для стартапов и «зеленые прилавки».
Аналогичные требования внедряются на отечественных электронных торговых площадках, включая Kaspi, Halyk Market, Clever и TEEZ.
Кроме того, законодательством запрещен необоснованный отказ торговых сетей от заключения договоров поставки с отечественными производителями. Разовые договоренности с ретейлерами заменены ежегодными меморандумами, в которых закрепляются конкретные обязательства по продвижению казахстанской продукции.
Самое читаемое
- Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 августа
- Месси определился с будущим в сборной Аргентины
- Выложил видео с нарушениями в соцсетях: мотоциклист получил 10 суток ареста в Алматы
- Астанчанин четыре месяца караулил у дома бывшую сожительницу