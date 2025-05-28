Жители Астаны пожаловались на скользкие дороги после обработки бишофитом. Власти заявляют — покрытие безопасно, передаёт BAQ.KZ.

Житель Астаны опубликовал в соцсетях эмоциональное обращение, пожаловавшись на скользкое покрытие дорог на левом берегу столицы. По его словам, даже новые шины не спасают от заносов, а в районе улицы Достык только за один вечер он стал свидетелем как минимум трёх ДТП.

"Машина на новой резине буксует, не тормозит, ведёт себя непредсказуемо. Едешь как по льду. Асфальт — это не туфли, не надо его лакировать, чтобы блестел", — возмущённо написал автомобилист.

Горожанин потребовал от акимата разъяснений, кто понесёт ответственность за возможный материальный ущерб и сколько ещё это вещество будет оставаться на проезжей части.

В ответ на жалобы коммунальное предприятие "Астана Тазалык" пояснило, что обработка улиц проводилась согласно санитарным нормам. Для подавления пыли используется специальный раствор на основе бишофита — природного минерала, который, по утверждению коммунальщиков, безопасен и даже обладает антискользящими свойствами.

"Бишофит применяется для укрепления дорожного покрытия, пылеподавления и не представляет опасности для окружающей среды и здоровья населения. Работы проводились в соответствии с графиком", — говорится в официальном ответе предприятия.

Несмотря на заверения, многие автомобилисты продолжают жаловаться на повышенную скользкость покрытия. Некоторые требуют временно приостановить использование вещества до дополнительных проверок его влияния на безопасность дорожного движения.

Пока официального расследования или комментариев от ДП Астаны по факту возможных аварий не поступало.