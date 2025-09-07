Не намерен цепляться за должность: премьер-министр Японии ушёл в отставку
Политик заявил, что сейчас настал подходящий момент для ухода.
Сегодня, 19:22
123Фото: Report
Премьер-министр Японии и лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба объявил о решении покинуть свой пост, передаёт BAQ.KZ.
68-летний политик заявил, что "не намерен цепляться за должность" и считает, что сейчас настал подходящий момент для ухода, так как завершены переговоры с США по пошлинам. В связи с этим Исиба оставит и должность премьер-министра страны.
Ранее телеканал NHK сообщал, что причиной такого шага стало стремление избежать раскола в правящей ЛДП. Напомним, после провала партии на парламентских выборах в июле усилились требования о его отставке. В понедельник должны были быть опубликованы результаты опроса депутатов и региональных организаций по вопросу досрочных выборов лидера партии.
