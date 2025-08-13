Подполковник Лейла Саидова из Актау на прошлой неделе всего за несколько часов превратилась в героиню соцсетей. Её спокойствие, собранность и ледяная выдержка вместо предполагаемого хейта принесли ей армию поклонников, которые начали называть её самым красивым полицейским и казахстанской Моникой Беллуччи. Корреспондент BAQ.KZ узнал, что она думает о поднявшейся шумихе в соцсетях.

41-летняя Лейла Саидова в полиции уже 18 лет. Работает старшим инспектором штаба Управления административной полиции Департамента полиции Мангистауской области. В профессию она пришла осознанно, ещё в детстве решив, что будет служить закону.

"Честность и справедливость – главные качества, без которых в нашей профессии невозможно", – объясняет она.

Фото из личного архива Лейлы Саидовой.

Лейла Саидова призналась, что для неё этот эпизод был неожиданным.

"Я человек неконфликтный. Такие ситуации временные. Главное – не придавать значения мелочам", – говорит она.

За этой сдержанностью – не холодность, а опыт и внутренний стержень, выработанный за годы службы.

"На самом деле, за все годы службы я впервые столкнулась с таким инцидентом. Конечно, бывали незначительные моменты со стороны общества, но в любых ситуациях, осознавая всю ответственность, я стараюсь сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и концентрироваться на решении определенных проблем", – рассказывает героиня разлетевшегося видео.

Фото из личного архива Лейлы Саидовой.

Работу подполковник Саидова описывает честно, не романтизируя и без пафоса.

"Признаюсь, работа в органах полиции имеет как плюсы: ответственность за общественную безопасность, так и минусы: риск, нагрузка на психику, критика со стороны общества, как в моем случае", – говорит инспектор.

Женщина не скрывает, что бывали моменты, когда хотелось всё бросить. Объясняет это тем, что с этим сталкивался каждый сотрудник.

"Я считаю, что трудности имеются в каждой работе, все зависит от конкретной ситуации и должности сотрудника. Конечно, были случаи, когда хотелось все бросить. Я считаю, я не одна такая, каждый сотрудник полиции сталкивается с таким желанием на протяжении службы", – отмечает Лейла Саидова.

Фото из личного архива Лейлы Саидовой.

Друзья называют её "железной леди", и она не спорит.

"Женщина в полиции должна иметь сильный характер, быть самостоятельной, выносливой и, главное, справедливой", – уверена она.

Вне работы Лейла Саидова черпает силы в самом надёжном источнике – своей семье. Сын и муж – её главная опора и вдохновение. Совместные вечера, редкие, но такие драгоценные, она хранит как самые ценные воспоминания. Ведь времени, проведённого с ними, всегда не хватает.

После видео подполковник оказалась в центре внимания. Кто-то увидел в ней профессионала, кто-то – красивую женщину, а кто-то – героиню сериала в реальной жизни. Сама же она не рада неожиданной популярности. Даже на это интервью она согласилась только из уважения к работе журналистов.

"Я долго не могла сформировать, что со мной не так? И поняла, мне очень сложно привлекать к себе внимание. Мне оно не нужно. Я не медийный человек, не о таком мечтала. Вас (журналистов – прим. авт.) стало так много. Я честно запуталась. У меня миллион сообщений в WhatsApp. Я так устала от этой клоунады. Давайте на этом остановимся. Прошу понять меня", – отрезала офицер.

Фото из личного архива Лейлы Саидовой.

Своим главным достижением Лейла Саидова считает не звание и не награды, а то, кем она стала.

"То, кем я являюсь сегодня – это и есть мое достижение", – говорит она.

И, возможно, именно поэтому это видео так полюбилось зрителям. В нём они увидели не просто полицейского, а человека, который умеет сохранять достоинство и уважение даже в напряжённой ситуации.