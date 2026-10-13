«Не оценки, а поступки»: учитель из Астаны рассказала, как воспитать честное и смелое поколение

Современная школа должна не только давать знания, но и воспитывать людей, способных самостоятельно мыслить, отстаивать правду и отвечать за свои поступки. При этом главную роль в формировании личности ребенка играет не строгость педагога, а его личный пример, доверие и справедливое отношение к ученикам. Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказала учитель начальных классов, педагог-исследователь столичной средней школы №101 Алтынгуль Мажитова.

Учитель больше не просто источник знаний

По словам педагога, за последние годы роль учителя существенно изменилась. Если раньше школа воспринималась прежде всего как место получения знаний, то сегодня перед педагогами стоит более широкая задача – помочь ребенку сформироваться как личности.

В условиях, когда дети ежедневно получают огромный объем информации из интернета, социальных сетей и других источников, особенно важно научить их критически мыслить, отличать достоверную информацию от ложной и самостоятельно принимать решения.

«Главная миссия современного учителя – не просто передавать знания, а помогать ребенку становиться достойным человеком, способным самостоятельно мыслить, принимать решения и отвечать за свои поступки. Сегодня педагог выступает не только наставником, но и воспитателем, организатором познавательной деятельности и примером нравственного поведения», – отметила Алтынгуль Мажитова.

При этом, подчеркнула она, каждый ребенок должен чувствовать себя в школе услышанным, значимым и защищенным. Именно такая атмосфера создает основу для воспитания ответственного гражданина.

Честности нельзя научить одними словами

Педагог убеждена, что такие качества, как честность, смелость и ответственность, формируются не столько на специальных занятиях, сколько в повседневной школьной жизни.

В своей практике она использует обсуждение жизненных ситуаций, групповые задания, коллективные проекты и классные часы. Однако главным инструментом воспитания считает личный пример самого учителя.

«Нельзя научить ребенка честности только словами – необходимо самому быть справедливым, держать обещания, признавать свои ошибки и уважительно относиться к каждому ученику», – подчеркнула педагог.

Особое значение, по ее мнению, имеет реакция взрослых на детские ошибки. Если школьник самостоятельно признался в проступке, важно не унижать его, а помочь разобраться в ситуации и найти способ исправить последствия.

«Смелость проявляется в умении отстоять правду, защитить того, кого обижают, и не бояться признать собственную неправоту. Ответственность формируется через поручения, соблюдение договоренностей и участие в общих делах. Именно такие ежедневные ситуации постепенно превращают нравственные понятия в устойчивые жизненные принципы», – объяснила она.

Как воспитать честного человека в мире несправедливости?

Один из наиболее сложных вопросов воспитания – как объяснить ребенку ценность честности, если за пределами школы он сталкивается с несправедливостью и недобросовестным поведением взрослых.

Алтынгуль Мажитова считает, что подобные ситуации необходимо обсуждать с детьми, а не замалчивать. Школьникам важно объяснять, что чужие поступки не должны становиться оправданием собственных неправильных решений.

«Если кто-то поступил нечестно, это не означает, что нужно поступать так же. Честность – это прежде всего уважение к самому себе и к другим людям», – отметила учитель.

По ее словам, при разборе конфликтов важно выяснять не только, кто виноват, но и кто пострадал, почему произошла ситуация и каким образом можно исправить последствия.

Такой подход помогает ребенку осознать, что честность и справедливость – не абстрактные понятия, а принципы, которыми необходимо руководствоваться в реальной жизни.

Школе нужны не только послушные, но и думающие дети

Еще одной важной задачей современной школы педагог называет воспитание самостоятельности мышления. По ее мнению, ребенок не должен бояться задавать неудобные вопросы, спорить или высказывать точку зрения, отличающуюся от мнения большинства.

Однако для этого необходима атмосфера психологической безопасности, в которой ученики не опасаются насмешек или осуждения.

«Ученик имеет право на свое мнение, даже если оно отличается от мнения учителя или большинства одноклассников. Главное – научить детей аргументировать свою позицию, внимательно слушать собеседника и вести диалог без оскорблений и насмешек», – считает Алтынгуль Мажитова.

Она отмечает, что в учебном процессе важно давать возможность высказаться каждому ребенку, а не только наиболее активным школьникам.

При этом смелость не должна превращаться в стремление любой ценой доказать собственную правоту. Настоящая самостоятельность проявляется в способности выслушать другую позицию, оценить аргументы и при необходимости изменить свое мнение.

Должен ли учитель быть идеальным человеком?

Общество традиционно предъявляет к педагогам высокие моральные требования. От учителей ожидают безупречного поведения не только в школе, но и за ее пределами.

Однако, по мнению Алтынгуль Мажитовой, подобные ожидания не должны лишать педагога права на личную жизнь и собственные ошибки.

«Учитель – прежде всего человек, у которого есть семья, личные интересы, право на отдых и собственное пространство. Высокие требования к профессии не должны означать отказа от личной жизни или ожидания безупречности во всем», – подчеркнула она.

По словам педагога, авторитет учителя строится не на страхе, строгости или образе идеального человека, а на справедливости, последовательности и уважении.

Более того, способность взрослого признать собственную ошибку может стать для ребенка важным нравственным уроком.

Социальные сети против школы: кто влияет на детей сильнее?

Сегодня на мировоззрение школьников влияют не только родители и учителя, но и блогеры, социальные сети и цифровые платформы.

Однако Алтынгуль Мажитова не считает, что школа должна соперничать с интернетом за внимание детей. Гораздо важнее научить их правильно ориентироваться в цифровой среде.

«Не вся информация достоверна, не каждый популярный человек является примером для подражания. Поэтому задача педагога – развивать у детей медиаграмотность, критическое мышление и ответственное отношение к собственному поведению в цифровом пространстве», – рассказала учитель.

Она убеждена, что технологии не способны полностью заменить живое общение и доверительные отношения.

По мнению педагога, современному учителю необходимо интересоваться жизнью школьников, понимать их увлечения и быть готовым обсуждать даже сложные темы без поспешного осуждения.

Именно доверие позволяет ребенку обращаться за помощью к взрослым, а не искать ответы исключительно в интернете.

Каких граждан должна воспитывать школа Казахстана?

Говоря о будущем страны, Алтынгуль Мажитова подчеркнула, что воспитание гражданственности начинается не с громких лозунгов, а с простых повседневных поступков.

Уважение к окружающим, помощь слабым, бережное отношение к природе, выполнение обещаний и готовность отвечать за собственные решения – именно эти качества, по ее мнению, формируют основу ответственного отношения к обществу и государству.

Вместе с тем педагог убеждена, что школа не сможет справиться с этой задачей без участия семьи и поддержки государства.

Для более эффективной воспитательной работы, считает она, необходимо развивать школьное самоуправление, волонтерство, социальные проекты и укреплять взаимодействие между учителями и родителями.

Отдельное внимание следует уделить условиям труда педагогов.

«Важно также снижать избыточную административную нагрузку на учителей, предоставлять им возможности для профессионального развития и поддерживать их авторитет в обществе», – отметила Алтынгуль Мажитова.

По ее словам, учитель должен иметь достаточно времени и возможностей не только для проведения уроков и проверки знаний, но и для индивидуальной работы с детьми, общения с родителями и воспитательной деятельности.

Главным результатом образования педагог считает не количество отличников или высокие показатели успеваемости, а человеческие качества выпускников.

«Если наши выпускники умеют отличать добро от зла, не боятся защищать правду, уважают других и чувствуют ответственность за будущее своей страны, значит, школа выполнила одну из своих главных миссий», – заключила Алтынгуль Мажитова.

Таким образом, роль современного учителя выходит далеко за рамки школьной программы. Именно в классе дети получают первые уроки честности, ответственности, справедливости и уважения к чужому мнению.