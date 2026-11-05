Не озеленили территории и не отчитались за экологию: в СКО оштрафовали природопользователей на миллионы

Одни не позаботились о зелёных насаждениях, другие проигнорировали экологическую отчётность. Проверка специализированной природоохранной прокуратуры в Северо-Казахстанской области выявила нарушения со стороны ряда природопользователей. По её итогам виновных оштрафовали на общую сумму более 3 млн тенге.

Как установили прокуроры, пять субъектов не выполнили требования Экологического кодекса. Речь идёт об озеленении территорий, увеличении площади зелёных насаждений и заключении договоров со специализированными организациями на вывоз отходов.

Ещё 11 природопользователей не представили в уполномоченные органы отчёты о выполнении природоохранных мероприятий, предусмотренных экологическими разрешениями.

По результатам прокурорского надзора виновных привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3 млн 27,5 тысячи тенге.

Кроме того, прокуратура организовала разъяснительную работу с природопользователями. Им напомнили о необходимости соблюдать экологические требования, вовремя сдавать отчётность и выполнять мероприятия по охране окружающей среды.