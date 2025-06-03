В преддверии Дня защиты детей депутат Мажилиса Парламента РК Анас Баккожаев посетил один из популярных столичных парков семейного отдыха и был поражён стоимостью детских развлечений, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK. Особенно его возмутил ценник на раствор для надувания мыльных пузырей - за обычную бутылочку в Астане просят аж 3000 тенге.

"Вчера мы вроде как отмечали День защиты детей, - прокомментировал депутат. - Но по факту это был не день защиты, а день издевательства над родителями! Мыльные пузыри стоят 3000 тенге, хотя оптом их цена всего около 1000. Просто накручивают сверху в два раза. При этом ни кассовых аппаратов, ни банковских терминалов у торговцев не было!"

Баккожаев выразил обеспокоенность такой практикой и призвал контролирующие органы провести проверку и взять ситуацию под контроль, чтобы развлечения для детей не превращались в непосильную статью расходов для семей.

Жители столицы уже обсуждают возросшие цены в соцсетях, отмечая, что дорогое времяпрепровождение в парках заставляет задуматься о доступности семейного отдыха.