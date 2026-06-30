Ежегодно казахстанцы сталкиваются за рубежом с потерей документов, задержаниями, дорожно-транспортными происшествиями и другими непредвиденными ситуациями. Однако далеко не все знают, на какую помощь можно рассчитывать со стороны государства и какие права сохраняются даже за пределами страны. О том, как действовать в подобных случаях и каких ошибок следует избегать, корреспонденту BAQ.KZ рассказала юрист.

По словам юриста компании "Пономарев и партнеры" Айжан Куанбек, Конституция Республики Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за пределами страны. Именно поэтому при возникновении сложной ситуации за рубежом граждане вправе обратиться в посольство или консульство Казахстана.

В каких случаях помогает консульство

На практике дипломатические представительства чаще всего оказывают содействие в нескольких наиболее распространенных ситуациях.

Если у гражданина украли или он потерял паспорт, консульство оформляет свидетельство на возвращение в Казахстан. При задержании или аресте сотрудники дипломатического представительства устанавливают связь с гражданином, оказывают консульское содействие и контролируют соблюдение его прав в пределах своих полномочий.

При дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях или тяжелой болезни консульство помогает связаться с родственниками, разъясняет дальнейший порядок действий и информирует о возможных механизмах получения помощи.

В случае смерти гражданина или его родственника консульские учреждения оказывают содействие в оформлении необходимых документов и организации возвращения тела на родину.

Кроме того, через консульства можно оформить нотариальные документы, получить отдельные документы, истребовать необходимые сведения, а также проставить апостиль.

При этом юрист обращает внимание, что полномочия консульских учреждений ограничены.

"Консульство не заменяет адвоката, полицию или суд и не может освободить человека от ответственности за нарушение законов государства пребывания. Вместе с тем консульские учреждения могут оказать необходимое содействие, помочь установить связь с родственниками, разъяснить порядок дальнейших действий и следить за соблюдением прав гражданина Республики Казахстан в пределах своих полномочий", – пояснила Айжан Куанбек.

Как действовать при задержании

Если гражданин Казахстана оказался задержан иностранными правоохранительными органами либо стал участником административного или уголовного разбирательства, важно соблюдать определенный алгоритм действий.

В первую очередь необходимо сообщить о своем гражданстве Республики Казахстан и заявить о желании связаться с посольством или консульством, а также с родственниками. Если человек не владеет языком страны пребывания, следует потребовать переводчика.

Кроме того, необходимо воспользоваться правом на юридическую помощь и заявить о намерении пригласить адвоката.

Еще одно важное правило – не подписывать документы, если их содержание непонятно либо вызывает сомнения.

По словам эксперта, именно на этом этапе многие допускают серьезную ошибку.

"Одной из самых распространенных ошибок является подписание протоколов и объяснений без корректного перевода и консультации с защитником, что впоследствии существенно осложняет защиту прав задержанного", – отметила она.

Ошибки, которые могут обернуться уголовной ответственностью

По словам Айжан Куанбек, многие проблемы возникают не из-за умышленных нарушений, а вследствие незнания законодательства принимающей страны.

Чаще всего казахстанцы нарушают визовый режим, превышая разрешенный срок пребывания, устраиваются на работу без необходимых разрешений, подписывают документы без перевода или слишком поздно обращаются за помощью в дипломатические представительства.

Особую опасность представляет перевозка чужих вещей.

Эксперт отмечает, что некоторые туристы соглашаются перевезти чемоданы, документы или посылки, не проверяя их содержимое. В случае обнаружения наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ или иных запрещенных предметов человек может быть привлечен к уголовной ответственности независимо от того, знал он об их наличии или нет.

Поэтому перед поездкой необходимо заранее изучить законодательство страны пребывания и не полагаться на принцип "не знал – значит не виноват".

"Важно понимать, что незнание законодательства страны пребывания, как правило, не освобождает от ответственности. Поэтому перед поездкой желательно заранее ознакомиться с местными правилами и при возникновении проблем своевременно обращаться за юридической и консульской помощью", – подчеркнула юрист.

Какие права сохраняются за казахстанцами

Даже находясь за пределами страны, граждане Казахстана сохраняют основные права человека и могут рассчитывать на правовую защиту.

В частности, они имеют право знать, в чем состоят предъявляемые им претензии, пользоваться юридической помощью, обращаться за содействием в посольство или консульство Республики Казахстан, а также рассчитывать на защиту от дискриминации, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Если гражданин становится участником административного либо уголовного производства и не владеет языком страны пребывания, он вправе воспользоваться предусмотренными законодательством соответствующего государства и международными договорами гарантиями, включая право на помощь переводчика.

Отдельные гарантии предусмотрены для граждан, задержанных иностранными правоохранительными органами.

Айжан Куанбек напоминает, что Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляет право обвиняемого пользоваться помощью защитника, а также бесплатной помощью переводчика, если человек не понимает язык, используемый в суде.

Кроме того, статья 36 Венской конвенции о консульских сношениях предоставляет гражданину право потребовать уведомления посольства или консульства Республики Казахстан о его задержании.

После получения уведомления консульские должностные лица вправе посещать гражданина, поддерживать с ним связь и принимать меры по обеспечению его юридического представительства. При этом все консульские действия осуществляются в соответствии с законодательством государства пребывания.

Как подготовиться к поездке

По мнению эксперта, избежать большинства проблем можно еще до выезда за рубеж.

"Перед поездкой желательно заранее проверить визовые и миграционные требования, оформить медицинскую страховку, сохранить контакты посольства Республики Казахстан, а также сделать копии основных документов. Кроме того, рекомендуется заранее ознакомиться с основными правилами и ограничениями страны пребывания. Законодательство, традиции, культура и менталитет везде отличаются, поэтому в конкретной стране поездки могут действовать специфичные нормы, о которых турист даже не задумался бы", – отмечает эксперт.

Таким образом, защита прав казахстанцев за рубежом во многом зависит не только от работы дипломатических представительств, но и от осведомленности самих граждан. Своевременное обращение в посольство, знание своих процессуальных прав, соблюдение законов страны пребывания и элементарная осторожность способны предотвратить многие серьезные последствия.