Не получили грант? Бывший министр образования назвал другие способы учиться бесплатно

Неудача на конкурсе за образовательный грант еще не означает, что придется сразу идти на платное обучение. Бывший министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал семь вариантов, которые могут помочь абитуриентам получить бесплатное образование.

Будет перераспределение неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ. Существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется еще несколько тысяч грантов, - написал он в своем Telegram-канале.

Есть и образовательные гранты фонда «Қазақстан халқына». В 2026 году фонд выделяет 350 таких грантов для выпускников сельских школ, малых и моногородов. Аймагамбетов также советует не забывать о грантах, от которых отказались другие абитуриенты. Такие места могут стать вакантными и перераспределяться. Еще один вариант — поступить на платное отделение и попытаться позже получить освободившийся грант.

Действующие правила позволяют студентам-платникам участвовать в конкурсе на вакантные гранты. Решение принимается с учетом результатов учебы. Можно также взять год на подготовку и снова сдать ЕНТ. Сам Аймагамбетов ранее рассказывал, что у него был такой опыт.

Наконец, абитуриентам предлагают рассмотреть колледж. В 2026–2027 учебном году для колледжей предусмотрено 140 тысяч мест по государственному образовательному заказу. При этом количество возможностей действительно немаленькое. На 2026–2027 учебный год в Казахстане выделили 75 371 государственный образовательный грант. Поэтому отсутствие фамилии в основном списке еще не означает, что вариантов получить образование за счет государства больше нет.