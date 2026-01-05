Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Turkistan" высказался о налоговой реформе, передает BAQ.kz.

Тема актуальна и дискуссии по этому вопросу вполне оправданны, отметил Глава государства. Но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов, подчеркнул Президент.

"Наша реформа – не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее Правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике. В ходе обсуждений нынешний Кабмин тоже предложил поднять НДС до 20 процентов. Но Президент поручил снизить эту планку на четыре пункта.

"Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики", - рассказал Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что эфективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества. Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов, рассказал Президент.