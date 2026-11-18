Казахстан открывает цифровой рынок для стран Организации тюркских государств, но дешевую и небезопасную продукцию на него пускать не собираются. Об этом на заседании Курултая заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представляя законопроект о ратификации Соглашения о партнерстве в цифровой экономике между правительствами стран ОТГ.

В свою очередь, депутаты опасаются, что казахстанский бизнес не выдержит конкуренции с крупными игроками из Турции и Узбекистана.

Этот вопрос министру задала депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, соглашение фактически открывает цифровые рынки Казахстана для стран с мощным производством и крупными агрегаторами, прежде всего для Турции и Узбекистана. При этом у Казахстана и своя электронная торговля развита неплохо, на цифровых рынках страна торгует почти на 4 трлн теңге, и почти 90% приходится на маркетплейсы.

«Но одно дело, когда мы развиваем маркетплейсы и торгуем там импортными товарами, другое дело, своими товарами. То есть своим производством», – подчеркнула Екатерина Смышляева.

Депутат спросила, как министерство собирается защищать казахстанский бизнес на новом общем рынке.

Министр ответил, что само соглашение не дает иностранным компаниям никаких особых льгот или преимуществ для входа на казахстанский рынок. По его словам, вопрос равных условий для отечественных и иностранных маркетплейсов сейчас особенно актуален, и часть мер уже принята. Это техническое регулирование, прослеживаемость товаров, национальный каталог товаров, национальная система классификации и кодирования и цифровая маркировка.

Кроме того, министерство вместе с депутатами дорабатывает поправки в закон о защите прав потребителей. По словам Армана Шаккалиева, электронную торговлю регулируют четыре блока законов, налоговый, об интеллектуальной собственности, о техническом регулировании и о защите прав потребителей. В налоговое законодательство уже внесли серьезные изменения, которые обеспечивают пропорциональную нагрузку.

Все эти меры вместе, по словам министра, помогут Казахстану не превратиться в «страну открытых дверей».

«Для некачественной, небезопасной и непроверенной продукции, которая, как правило, является очень дешевой, у нас установлено достаточно мер защиты», – заявил Арман Шаккалиев.

Что дает соглашение

Торговля Казахстана со странами Организации тюркских государств быстро растет. По словам министра, по итогам 2025 года товарооборот вырос на 13,9% и достиг 13 млрд долларов, а экспорт Казахстана увеличился на 26%, до 9 млрд 540 млн долларов. За восемь месяцев 2026 года товарооборот вырос еще на 45,1%, до 11 млрд 500 млн долларов, а экспорт составил 9 млрд 150 млн долларов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в нескольких направлениях.

электронные документы и счета-фактуры;

обмен таможенными и транспортными данными;

цифровая логистика;

трансграничные электронные платежи;

защита прав потребителей и персональных данных;

кибербезопасность и конкуренция на цифровых рынках.

При этом документ не создает единую цифровую систему для всех стран и не меняет автоматически национальные законы. Каждая страна будет сотрудничать с учетом своего законодательства и международных обязательств, а Казахстан сохраняет право самостоятельно регулировать свою цифровую экономику и финансовую систему. Для координации работы создадут совместный комитет.

Чем это поможет малому бизнесу

Депутат Аббат Орисбаев спросил, какие возможности соглашение открывает для казахстанского малого и среднего бизнеса на цифровых рынках Турции, Азербайджана и Кыргызстана.

«Главная возможность для казахстанского бизнеса в выходе на рынки тюркских государств через электронные торговые площадки», – ответил Арман Шаккалиев.

По его словам, вместе с госорганами министерство планирует разработать дорожную карту. Главные направления в ней, цифровизация торговых и таможенных процедур, связь информационных систем таможен и расширение электронной торговли и международных деловых связей казахстанских предпринимателей. Это, по словам министра, снизит расходы бизнеса и ускорит платежи и доставку товаров.