В Астане состоялась пресс-конференция, приуроченная к одному из крупнейших инклюзивных мероприятий страны - благотворительному забегу Run for Autism. Организаторы, партнеры и родители детей с расстройствами аутистического спектра подвели итоги прошлых лет и рассказали о значении проекта. Корреспондент BAQ.KZ приняла участие в пресс-конфренции и побеседовала с родителями особенных детей.

За три года, с 2023 по 2025, в забеге приняли участие 6 443 человека, к инициативе присоединились 79 партнеров и спонсоров, а сумма собранных средств превысила 42 млн тенге. Эти деньги позволили открыть 25 кабинетов поддержки инклюзии, благодаря чему более 200 детей получили возможность учиться вместе со сверстниками.

Однако главным акцентом встречи стали не цифры, а реальные истории семей.

Отец 17-летнего Бекназара Елдос Иманбаев говорит о сыне с теплотой и гордостью. Подростку диагностировали расстройство аутистического спектра в раннем возрасте, но сегодня он активно занимается спортом и уже не первый раз выходит на дистанцию.

«Я папа Бекназара. Ему 17 лет. Его диагноз – расстройство аутистического спектра. Бекназар сам по себе веселый, добрый парень. Он очень любит заниматься спортом. В основном он любит бегать. Хотя он катается на роликовых коньках, занимается футболом, большим теннисом. Он уже третий раз участвует в забеге, ему очень нравится», – отметил он.

По словам отца, участие в забеге для сына – это не про результат.

«Но для него забег это не про спорт, не про соревнования, а именно про принятие обществом таких особенных детей. Мы узнали о диагнозе в 3,5-4 года. С тех пор я с ним занимаюсь лично, уже около 13 лет. Благодаря этому он готов самостоятельно пробегать дистанции», - поделился родитель.

Елдос Иманбаев подчеркивает, что ключевой вопрос для таких подростков – не только социализация, но и будущее.

«Сейчас он заканчивает 10 класс, и профессиональное обучение – это, по сути, единственная защита от социальной изоляции. Им необходимо работать. От этого зависит качество жизни как самого подростка, так и его семьи», - говорит Елдос Иманбаев.

Отдельно он рассказал, как меняется ребенок благодаря системной работе и спорту.

«Когда тренируешься регулярно, изменения не всегда заметны. Но если сравнивать видео с разницей в полгода, становится видно, как он стал увереннее обращаться с мячом, лучше видит партнеров, улучшилась координация. Это важно фиксировать», - отметил он.

По его словам, у Бекназара сформированы и бытовые навыки.

«Он может выполнять домашние обязанности: пылесосить, мыть полы, посуду, гладить вещи, убирать снег. Мы с детства этому уделяли внимание. Он очень трудолюбивый и спортивный парень», – рассказал спикер.

IV ежегодный забег Run for Autism состоится 26 апреля в Ботаническом саду Астаны и будет приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В программе – дистанции для разных уровней подготовки, инклюзивная эстафета для детей и розыгрыш призов.

Отметим, все собранные средства направят на развитие Центра компетенций, который планируется открыть летом 2026 года. Проект будет ориентирован на профессиональное обучение подростков и взрослых с особенностями развития.