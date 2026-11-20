На большой дороге у каждого своя цель, но иногда важнее всего вовремя остановиться. На трассе «Актобе – Макат» сотрудник Актюбинского областного филиала «ҚазАвтоЖол» заметил раненого лебедя и не оставил птицу в беде.

Случай произошел на участке дороги в направлении Кандыагаша. При осмотре выяснилось, что у лебедя повреждено крыло и без помощи ему не обойтись.

Дорожный специалист не проехал мимо: он помог птице, которую в ближайшее время планируют передать профильным службам для оказания необходимой помощи и дальнейшего ухода.