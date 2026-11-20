Не проехал мимо: на трассе в Актюбинской области дорожник спас раненого лебедя
20 Ноября 2026, 13:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Ноября 2026, 13:5820 Ноября 2026, 13:58
163Фото: Из открытых источников
На большой дороге у каждого своя цель, но иногда важнее всего вовремя остановиться. На трассе «Актобе – Макат» сотрудник Актюбинского областного филиала «ҚазАвтоЖол» заметил раненого лебедя и не оставил птицу в беде.
Случай произошел на участке дороги в направлении Кандыагаша. При осмотре выяснилось, что у лебедя повреждено крыло и без помощи ему не обойтись.
Дорожный специалист не проехал мимо: он помог птице, которую в ближайшее время планируют передать профильным службам для оказания необходимой помощи и дальнейшего ухода.
Самое читаемое
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- В Семее строят новый пешеходный мост через железнодорожные пути
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- Трамп оценил саммит с Путиным и Си Цзиньпином на 12 баллов из 10
- В Карагандинской области полностью заасфальтировали 72-километровую дорогу