Доступность депутатов для граждан, регулярные приемы, отчетность перед избирателями и контроль за работой исполнительных органов – именно по этим критериям, считают эксперты, необходимо оценивать работу маслихатов. В преддверии выборов в Алматы обсудили, как должно измениться местное представительство в условиях новой Конституции, передает BAQ.KZ.

Экспертное заседание организовал Институт философии, политологии и религиоведения 27 ноября. Политологи, ученые и представители академического сообщества обсудили перспективы развития маслихатов, кадровое обновление депутатского корпуса и участие граждан в местном управлении.

Какой должна быть роль маслихатов

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Аскар Шоманов считает, что особое внимание необходимо уделить самостоятельности маслихатов и усилению их контрольных функций.

«Маслихаты – это важнейший институт представительства интересов населения на местном уровне. Их роль заключается не только в выражении общественных запросов, но и в обеспечении баланса между представительными и исполнительными органами власти», – отметил он.

По мнению эксперта, депутаты должны не только озвучивать проблемы жителей, но и нести ответственность за работу по их решению.

Участники заседания также обсудили, насколько депутаты доступны для населения, как регулярно они проводят приемы граждан, отчитываются перед избирателями и учитывают их предложения при принятии решений.

Новые лица в местной политике

Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Асель Назарбетова обратила внимание на расширение возможностей для участия в местной политике молодежи, представителей разных профессий и гражданского общества.

По ее мнению, кадровое обновление маслихатов позволит привлечь специалистов с различным профессиональным опытом, новыми знаниями и общественными инициативами.

О растущем интересе молодежи к общественной деятельности рассказал и заведующий кафедрой политологии КазНПУ имени Абая Жомарт Симтиков.

«Сегодня мы наблюдаем хорошую активность молодежи, ее заинтересованность в общественно-политических процессах. Важно поддерживать эту инициативу, создавать возможности для участия студентов в общественных обсуждениях, выдвижения собственных идей и решения вопросов, значимых для развития общества», – подчеркнул он.

Что обещают кандидаты и чего ждут избиратели

Научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Шынар Топаева рассказала, что молодые ученые непосредственно изучают ход избирательной кампании, посещают встречи кандидатов с населением и знакомятся с их программами.

«Как молодые ученые, мы стремимся внести вклад в обеспечение взаимопонимания и диалога между обществом и политической властью. Поэтому мы не только наблюдаем за избирательными кампаниями со стороны, но и участвуем во встречах кандидатов с избирателями, задаем вопросы, обращаем внимание на их позиции и программы», – отметила Топаева.

По итогам дискуссии эксперты подчеркнули, что обновление депутатского корпуса само по себе не гарантирует повышения качества работы маслихатов. Важно, насколько депутаты будут доступны для граждан, готовы реагировать на их обращения и участвовать в решении конкретных проблем регионов.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов в Казахстане состоятся 29 ноября.