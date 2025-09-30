В социальных сетях активно обсуждается кокпар, прошедший в Алматинской области, — пользователи выразили обеспокоенность после появления фото и видео, на которых у лошадей якобы видны окровавленные рты и признаки травм, передает BAQ.KZ. В ответ на бурную реакцию организаторы мероприятия выступили с официальным заявлением.

Как пояснили в клубе, на кадрах действительно запечатлён момент, когда у одной из лошадей во время игры от узды пошла кровь. Визуально это выглядело как серьёзная травма, однако на деле всё оказалось не столь критично.

"Во время игры в кокпар у одной из лошадей от узды пошла кровь. Кадры попали именно в тот момент, когда кровь растеклась по щеке, и на фото/видео выглядит так, будто щека разорвана до конца. В реальности это не так — травма была, но не настолько серьёзная, как показалось. Животному сразу же оказали помощь: обработали рану, сняли нагрузку и передали под наблюдение. Здоровью и жизни лошади ничего не угрожает", — подчеркнули организаторы.

В обращении также отмечается, что животные не используются как средство заработка, а к уходу за ними подходят с особым вниманием, уважением к традициям и культурной ценности лошади для казахского народа.

"Мы хотим подчеркнуть: наши лошади — это не способ заработка. Для нас, казахов, лошадь — это крылья человека, символ силы и свободы, часть семьи и нашей культуры. Именно поэтому мы относимся к ним с особой заботой, регулярно проводим ветеринарные осмотры и обеспечиваем правильный уход и питание", — говорится в заявлении клуба.

Организаторы призвали не делать поспешных выводов на основании отдельных визуальных фрагментов и заверили, что открыты к честному диалогу.