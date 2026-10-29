«Не сделал выводов из замечаний» - Бектенов об увольнении главы «Самрук-Энерго»

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства прокомментировал освобождение от должности председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова, передает BAQ.KZ.

«За недостаточный контроль за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых мощностей вчера было принято решение об освобождении от занимаемой должности председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова. Ему неоднократно делали замечания, однако он не сделал должных выводов. Поэтому вчера со стороны Президента прозвучала жесткая критика, после чего было принято соответствующее решение», - сказал Бектенов.

Он отметил, что Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» необходимо принять меры по реализации вышеуказанных проектов, а также недопущению таких инцидентов впредь.

Также Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» до конца текущего года поручено обеспечить актуализацию единого энергетического баланса страны до 2035 года с учетом применения технологий «чистого» угля, развития ВИЭ и начало строительства в следующем году АЭС «Балхаш».