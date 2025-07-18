В Туркестане на фоне июльской жары, когда температура поднимается выше +40, очевидцы сняли на видео фельдшера, который несёт на руках ребёнка по пыльной дороге, передает BAQ.KZ.

Машина скорой помощи не смогла добраться до места — ни дороги, ни проезда, ни возможности обойти препятствия. Остался только один выход — идти пешком.

"Жара, пыль, отсутствие дороги….А он идёт. Потому что рядом — жизнь. И выбора нет…", - пишет автор.

История моментально нашла отклик у казахстанцев. Под публикацией десятки комментариев со словами благодарности, уважения и поддержки.

Подобные случаи происходят не впервые. Зимой в тех же регионах фельдшеры буквально на руках выносили пациентов из сугробов, когда техника не справлялась. Сейчас жара, тогда был мороз. Смена сезонов не меняет сути: медики продолжают работать в условиях, которые мало кто назовёт приемлемыми.

Многие пишут о заработной плате — 160–180 тысяч тенге, отсутствии кондиционеров в машинах, постоянных затратах на обучение и нехватке базовых вещей, вроде воды или элементарного уважения. На фоне таких реальностей самоотверженность сотрудников скорой помощи перестаёт быть исключением — она становится единственным способом выполнять работу.

"Этот фельдшер — лицо настоящей медицины. Не той, что на бумажке. А той, что в поле, под солнцем, с ребёнком на руках.Не той, что в отчётах.А той, что живёт в жаре, в морозе, в селе, в городе — рядом с вами", - подчеркнул автор видео.