Жаксылык Омар не сможет рассчитывать на досрочное освобождение
В прокуратуре напомнили, что осуждённые за коррупционные преступления не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
В прокуратуре Усть-Каменогорска разъяснили, что лица, осуждённые за коррупционные преступления, не подпадают под амнистию и не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, передает BAQ.KZ.
Поводом для заявления стал приговор бывшему первому заместителю акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар.
Как сообщили в надзорном органе, он был признан виновным в совершении коррупционных преступлений, включая мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, поддержав позицию государственного обвинения о необходимости максимально строгого наказания.
В прокуратуре отдельно подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством такие преступления относятся к категории коррупционных и посягают на основы государственной службы.
«В силу требований законодательства акты амнистии и нормы об условно-досрочном освобождении не применяются к лицам, осуждённым за коррупционные преступления», - заявили в ведомстве.
Таким образом, осуждённый не сможет выйти на свободу досрочно.
При этом приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
