В прокуратуре Усть-Каменогорска разъяснили, что лица, осуждённые за коррупционные преступления, не подпадают под амнистию и не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, передает BAQ.KZ.

Поводом для заявления стал приговор бывшему первому заместителю акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар.

Как сообщили в надзорном органе, он был признан виновным в совершении коррупционных преступлений, включая мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, поддержав позицию государственного обвинения о необходимости максимально строгого наказания.

В прокуратуре отдельно подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством такие преступления относятся к категории коррупционных и посягают на основы государственной службы.

«В силу требований законодательства акты амнистии и нормы об условно-досрочном освобождении не применяются к лицам, осуждённым за коррупционные преступления», - заявили в ведомстве.

Таким образом, осуждённый не сможет выйти на свободу досрочно.

При этом приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В чем обвиняли Жаксылыка Омар

Чиновнику были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: пункты 1 и 2 части 3 статьи 190 УК РК - «Мошенничество в крупном размере, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и пункт 3 части 3 статьи 366 УК РК - «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

Первый эпизод связан с периодом, когда Омар занимал пост акима Усть-Каменогорска. Второй эпизод произошёл в феврале 2026 года. По материалам дела, Омар попросил у сотрудника акимата 20 миллионов тенге «за общее покровительство».

Кто такой Жаксылык Омар

Омар ранее занимал пост акима Усть-Каменогорска, который покинул в ноябре 2025 года, после чего был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Информация о его задержании появилась в феврале 2026 года, однако официально она долго не подтверждалась. Власти региона тогда заявляли, что чиновник находится в отпуске по состоянию здоровья.