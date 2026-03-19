Дело Жаксылыка Омара рассмотрят в ускоренном порядке
Дело первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара будет рассмотрено в открытом судебном заседании и в сокращенном порядке, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, подсудимый признал вину. Если он не откажется от своих показаний, суд может вынести решение уже в течение 10 дней.
Согласно информации, опубликованной в судебном кабинете, Жаксылыку Омару предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество в крупном размере и получение взятки в крупном размере.
Речь идет о пунктах 1 и 2 части 3 статьи 190, а также пункте 3 части 3 статьи 366 УК РК. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее в Комитете национальной безопасности подтвердили, что в отношении чиновника ведется досудебное расследование.
«В настоящее время проводится досудебное расследование. Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК разглашать не можем», - сообщили в КНБ.
До официального подтверждения в социальных сетях распространялась информация о задержании Омара, однако в правоохранительных органах эти данные не комментировали.
В акимате Восточно-Казахстанской области также заявляли, что не располагают официальной информацией. На тот момент сообщалось, что чиновник находится в отпуске по состоянию здоровья.
Жаксылык Омар ранее занимал пост акима Усть-Каменогорска, который покинул в ноябре 2025 года. После этого он был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.
Согласно открытым данным, он также работал в РТРК «Казахстан», занимал должность помощника акима ВКО, руководил управлением культуры региона и был заместителем акима Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.
