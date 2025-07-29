Если пенсионер не получает выплаты с личного счёта в течение трёх месяцев, его пенсия может быть приостановлена. Об этом сообщила представитель департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодня у нас законодательством предусмотрено приостановление выплаты пенсии, если человек по сведениям из информсистем выехал на какой-то период за пределы или по каким-то причинам в течение длительного времени не получает выплату пенсии, не обращался в банк за своей пенсией", - пояснила Хасенова.

Речь идёт не о прекращении выплат, а именно о приостановке до выяснения обстоятельств. Как только причины будут уточнены, пенсия возобновляется.

"Пока у нас другого в законодательстве не предусмотрено и не рассматривается. По приостановлению - у нас нет других норм", - добавила представитель ведомства.

Таким образом, чтобы избежать временной приостановки пенсионных выплат, гражданам рекомендуется регулярно снимать средства со своего пенсионного счёта либо заранее уведомлять уполномоченные органы о возможных обстоятельствах, влияющих на получение пенсии.