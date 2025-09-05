В Астане проходит административный суд по делу о розыгрыше автомобилей блогера Ерболата Жанабылова, передает BAQ.KZ.

В суде выступили представители Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта.

Суду было сообщено о том, что в Комитет поступило заявление от гражданина С. о факте возможной организации незаконной лотерейной деятельности в Instagram на странице блогеров Жанабыловых. Также в Комитет поступило соответствующее сообщение от Агентства по финансовому мониторингу о факте.

В ходе контрольной закупки курсов Комитет установил, что они не соответствуют заявленному содержанию. Представители Комитета также отметили, что в деяниях блогера не подтверждается стимулирование продаж, так розыгрыш блогер должен был проводить через корпоративный аккаунт, а не личный.

В Комитете считают, что у курсов, продаваемым блогером, формальный характер и нет практической ценности.

Также на суде представители Комитета отметили, что на странице блогеров регулярно проводились розыгрыши.

В свою очередь, адвокат блогера сообщил суду, что в день ознакомления с делом Комитет допустил нарушения.

Ранее в министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.

Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.