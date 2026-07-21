Не стало одного из величайших футболистов в истории

Футбольный мир понес тяжелую утрату. В возрасте 75 лет скончался один из самых титулованных игроков своего поколения — бывший нападающий сборной Англии Кевин Киган. Несколько месяцев назад у него диагностировали рак желудка четвертой стадии. О смерти футболиста сообщила его семья.

С глубокой скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. В последние минуты рядом с ним были жена и дочери, — говорится в заявлении, переданном телеканалу Sky UK.

Киган стал настоящей легендой английского футбола благодаря выступлениям за «Ливерпуль». В составе клуба он провел 322 матча, забил 100 голов, трижды выиграл чемпионат Англии, а также завоевал Кубок европейских чемпионов. В 1977 году англичанин перешел в немецкий «Гамбург», где продолжил блистательную карьеру. В составе немецкого клуба он стал чемпионом ФРГ, а в 1978 и 1979 годах дважды подряд получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы.

После завершения игровой карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити» и национальную сборную Англии. Болельщики называли его «Королем Кевом» и «Могучим мышонком» — прозвища, ставшие символом его яркой карьеры и огромного вклада в историю мирового футбола.