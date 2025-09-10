Сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче против Бельгии, и, несмотря на непростой результат, делать трагедию из этого не стоит, считает депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передаёт BAQ.kz. По его словам, важно оценивать игру команды в контексте переходного этапа, на котором находятся наши футболисты, а не ограничиваться только счётом на табло.

"Во-первых, как болельщики мы всегда хотим видеть, чтобы сборная достойно представляла страну на международной арене. Я внимательно следил за игрой и заметил, что начиная с 40-й минуты физическая подготовка некоторых игроков оставляла желать лучшего. После этого соперник забил два гола, а во втором тайме наша команда пропустила ещё четыре. Конечно, результат неприятный, но из этого не стоит делать трагедию", — подчеркнул Магеррамов.

Депутат привёл примеры крупных международных матчей, чтобы показать, что такие поражения - явление нормальное даже для сильнейших команд мира.

"Норвегия и Румыния выигрывали 11-1, Турция дома проиграла 6-0, а даже Германия когда-то терпела крупные поражения 6-0. Это не значит, что нужно паниковать. Наоборот, это повод делать выводы, анализировать ошибки и улучшать подготовку команды", — отметил он.

Мажилисмен отметил, что сборная Казахстана сейчас переживает переходный этап. В команду пришли молодые и амбициозные футболисты, которые постепенно набирают опыт, осваиваются на международной арене и укрепляют уверенность в своих силах.

"Сегодня у нас есть ряд талантливых молодых игроков, которые учатся, совершенствуются и вносят в игру свежие идеи и динамику. Уверен, скоро мы увидим сборную, показывающую более высокий и качественный футбол", — подчеркнул депутат.

Особое внимание депутат уделил роли болельщиков. По его словам, поддержка фанатов крайне важна для формирования уверенности игроков.