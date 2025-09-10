Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу
Депутат прокомментировал крупное поражение сборной Казахстана по футболу.
Сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче против Бельгии, и, несмотря на непростой результат, делать трагедию из этого не стоит, считает депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передаёт BAQ.kz. По его словам, важно оценивать игру команды в контексте переходного этапа, на котором находятся наши футболисты, а не ограничиваться только счётом на табло.
"Во-первых, как болельщики мы всегда хотим видеть, чтобы сборная достойно представляла страну на международной арене. Я внимательно следил за игрой и заметил, что начиная с 40-й минуты физическая подготовка некоторых игроков оставляла желать лучшего. После этого соперник забил два гола, а во втором тайме наша команда пропустила ещё четыре. Конечно, результат неприятный, но из этого не стоит делать трагедию", — подчеркнул Магеррамов.
Депутат привёл примеры крупных международных матчей, чтобы показать, что такие поражения - явление нормальное даже для сильнейших команд мира.
"Норвегия и Румыния выигрывали 11-1, Турция дома проиграла 6-0, а даже Германия когда-то терпела крупные поражения 6-0. Это не значит, что нужно паниковать. Наоборот, это повод делать выводы, анализировать ошибки и улучшать подготовку команды", — отметил он.
Мажилисмен отметил, что сборная Казахстана сейчас переживает переходный этап. В команду пришли молодые и амбициозные футболисты, которые постепенно набирают опыт, осваиваются на международной арене и укрепляют уверенность в своих силах.
"Сегодня у нас есть ряд талантливых молодых игроков, которые учатся, совершенствуются и вносят в игру свежие идеи и динамику. Уверен, скоро мы увидим сборную, показывающую более высокий и качественный футбол", — подчеркнул депутат.
Особое внимание депутат уделил роли болельщиков. По его словам, поддержка фанатов крайне важна для формирования уверенности игроков.
"Важно, чтобы болельщики оставались на стороне сборной даже при неудачных результатах. Вера и поддержка помогут футболистам быстрее адаптироваться, прогрессировать и показывать качественный футбол на международной арене", — заключил он.
