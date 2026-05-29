"Не связано со службой": в полиции уточнили обстоятельства гибели инспектора СОБР
Напомним, трагедия произошла в Кордайском районе, в здании казармы спецотряда быстрого реагирования. Инцидент зафиксирован в коридоре служебного помещения.
Сообщается, что лейтенант 1995 года рождения выстрелил себе в висок из табельного оружия. Его в тяжёлом состоянии экстренно доставили в центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, по предварительным данным, случай не связан со службой.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование", – сообщили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – Доведение до самоубийства. Назначена служебная проверка.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что в Приозёрске застрелился солдат за две недели до демобилизации.
