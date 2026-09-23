Не только АЭС: какие направления атомной отрасли может развивать Казахстан

Казахстан может расширить атомную отрасль далеко за пределы добычи урана и строительства АЭС. Среди перспективных направлений – ядерная медицина, производство радиоизотопов, радиационные технологии и собственные инженерные решения. О том, какие возможности это открывает для страны и что пока сдерживает развитие отрасли, корреспонденту BAQ.KZ рассказала директор департамента атомных технологий и безопасности некоммерческой организации AIDA (Atomic Industry Development Association) Гульбаршын Канагатова.

Ядерная медицина и радиационные технологии

Одним из наиболее востребованных направлений, по словам эксперта, остается ядерная медицина. В Казахстане уже сформирована научная и производственная база для выпуска радиоизотопов и радиофармпрепаратов, однако возможности этого направления можно расширять.

«Одно из наиболее востребованных направлений – ядерная медицина. В Казахстане уже есть научная и производственная база для выпуска радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Следующий шаг – расширять их производство и номенклатуру, а также развивать технологии диагностики и лечения. Радиационные технологии также могут находить более широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, пищевой отрасли и других сферах», – отметила Канагатова.

Речь идет, в частности, о стерилизации, обработке материалов и продукции, а также применении изотопных технологий.

Дальнейшее развитие этих направлений, отмечает специалист, будет зависеть в том числе от состояния научной инфраструктуры и наличия квалифицированных кадров.

От поставок оборудования до собственных инженерных решений

Еще одно перспективное направление – развитие собственной производственной и технологической базы. По мнению Канагатовой, Казахстану необходимо постепенно расширять возможности по выпуску оборудования, материалов и комплектующих для атомной отрасли.

В частности, речь может идти о приборах радиационного контроля, системах автоматизации и других технологических решениях.

Однако только собственного производства оборудования недостаточно. Стране необходимы компетенции для его разработки, испытаний, эксплуатации и обслуживания.

«Отдельное направление – инженерные и проектные компетенции. Нам важно развивать возможности не только производить оборудование, но и проектировать, моделировать, испытывать и обслуживать соответствующие системы. Также есть потенциал для развития производства оборудования для научных и медицинских целей. Все это в итоге позволит постепенно формировать в Казахстане собственную цепочку поставок – от разработки и производства до эксплуатации и сервисного обслуживания», – пояснила эксперт.

Такой подход, по ее мнению, позволит отечественным предприятиям участвовать в атомных проектах не только в качестве поставщиков отдельных товаров и услуг, но и развивать собственные технологические компетенции.

Что пока сдерживает развитие отрасли

Одним из ключевых вопросов остается локализация. Для дальнейшего развития, считает эксперт, необходимо определить, какое оборудование, материалы, работы и услуги Казахстан уже способен обеспечивать самостоятельно, а какие компетенции еще предстоит создать.

При этом выход отечественных компаний на атомный рынок требует соответствия высоким требованиям безопасности и качества.

«Отечественным компаниям нужно быть готовыми к достаточно высоким требованиям атомной отрасли. Это касается качества, безопасности, сертификации и соответствия международным стандартам. Второй важный вопрос – кадры. Атомная отрасль требует не только специалистов-ядерщиков, но и инженеров, технологов, специалистов по автоматизации, цифровым технологиям, материалам, безопасности и другим направлениям», – подчеркнула Канагатова.

Таким образом, развитие отрасли потребует специалистов сразу по нескольким направлениям – от ядерной физики и инженерии до цифровых технологий и промышленной автоматизации.

Наука, образование и бизнес должны работать вместе

В Казахстане уже существует профильная научная база, в том числе Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр. По мнению эксперта, следующим шагом должно стать дальнейшее развитие их инфраструктуры, компетенций и международного сотрудничества.

Университетам при этом важно не только готовить специалистов в области атомной энергетики и ядерной физики, но и усиливать практическую подготовку – развивать лаборатории, стажировки и совместные программы с предприятиями.

Частный бизнес, в свою очередь, может участвовать в локализации производства, поставках оборудования, а также развитии инженерных и сервисных услуг.

«Все эти направления уже развиваются, но нам важно сделать взаимодействие между наукой, образованием и бизнесом еще более системным. Тогда исследования и подготовка кадров будут напрямую связаны с реальными потребностями отрасли», – считает эксперт.

От добычи урана – к собственной продукции

В ближайшие 5–10 лет атомная отрасль может дать Казахстану новые возможности не только в энергетике, но и в промышленности, науке и медицине, считает Канагатова.

Одним из перспективных направлений может стать локализация производства оборудования и материалов, развитие инженерных, цифровых и сервисных решений. В научной сфере потенциал связан с прикладными исследованиями в области ядерных материалов, радиационных технологий, безопасности и цифрового моделирования.

Отдельное направление – увеличение производства радиоизотопов и радиофармпрепаратов для медицины.

По мнению эксперта, в перспективе Казахстан может постепенно переходить от преимущественного экспорта сырья к увеличению доли продукции и услуг с более высокой добавленной стоимостью – от изотопной продукции до инженерных и отдельных технологических решений.

Для этого стране необходимы собственные специалисты и технологические компетенции на всех этапах – от исследований и проектирования до производства, эксплуатации и сервисного обслуживания. Именно наличие такой цепочки, считает Канагатова, позволит Казахстану расширить свое участие в атомной отрасли за пределами традиционной добычи урана.