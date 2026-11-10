Не только банковские кредиты: Казахстан готовит большую перестройку рынка капитала

Казахстанский бизнес может получить больше возможностей привлекать деньги не только через банки, но и напрямую от инвесторов. Для этого власти намерены расширить рынок ценных бумаг, упростить выход компаний на биржу, развивать новые финансовые инструменты и привлечь к инвестициям дополнительные средства. Новая программа рассчитана на 2026–2030 годы и включает 35 инициатив.

Документ утверждён совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка Казахстана. Его разработали во исполнение поручения Главы государства, озвученного на расширенном заседании Правительства 10 февраля 2026 года.

Предпосылки для перемен уже есть. За последние пять лет капитализация казахстанского рынка акций увеличилась более чем вдвое — с 19,1 до 41,8 трлн тенге. Среднегодовой темп роста составил 22%. Практически вдвое вырос и рынок долговых ценных бумаг: с 32 до 58 трлн тенге.

Теперь задача — не просто сохранить эту динамику, а сделать рынок капитала доступнее для бизнеса и инвесторов. В перспективе он должен стать полноценным источником долгосрочного финансирования экономики, дополняя банковское кредитование.

От пенсионных накоплений до выхода компаний на биржу

Программа охватывает семь стратегических направлений. Одно из них связано с расширением круга инвесторов. В частности, планируется повысить эффективность управления пенсионными активами, активнее вовлекать их в рыночные механизмы, развивать коллективные инвестиции и создавать условия для появления новых профессиональных управляющих, в том числе альтернативных и хедж-фондов.

Другой блок посвящён рынку облигаций и производных финансовых инструментов. Власти намерены стимулировать выпуск корпоративных облигаций, развивать секьюритизацию, совершенствовать управление государственным долгом и расширять инструменты управления финансовыми рисками. Всё это должно предоставить компаниям дополнительные способы привлечения средств помимо банковских займов.

Отдельное внимание уделят выходу бизнеса на фондовый рынок. Процедуры IPO планируют упростить и перевести в цифровой формат. Для потенциальных эмитентов хотят создать специальную программу подготовки, предусмотреть налоговые стимулы и внедрить институт спонсоров листинга. При этом особый акцент сделан на расширении доступа малого и среднего бизнеса к акционерному капиталу.

Не менее важная задача — оживить вторичный рынок акций, то есть сделать торговлю уже выпущенными ценными бумагами более активной. Для этого предусмотрены развитие маркет-мейкинга, внедрение механизмов заимствования и кредитования ценных бумаг, развитие коротких продаж и расширение доступа иностранных участников.

Новые инструменты и более понятные правила

Ещё одно направление связано с расширением самого набора финансовых инструментов. В программу включили развитие цифровых финансовых активов, ESG-финансирования и исламского сегмента рынка капитала.

Изменения затронут и правила работы с проблемными долгами. Планируется усовершенствовать процедуры несостоятельности и реструктуризации задолженности, в том числе формализовать механизм предварительно согласованной реструктуризации, усилить институт представителей держателей облигаций и обновить подходы к трансграничной несостоятельности.

Наконец, отдельный блок посвящён регулированию. Здесь намерены расширить функции фондовой биржи, усовершенствовать лицензирование, внедрить риск-ориентированный надзор и повысить прозрачность внебиржевых сделок.

Следующий шаг — законодательные изменения

Значительная часть инициатив получит законодательное закрепление в новом Законе Республики Казахстан «О рынке капитала». Внести его проект на рассмотрение Курултая планируется до конца 2026 года.

В конечном счёте программа должна помочь направить внутренние сбережения в долгосрочные инвестиции, расширить возможности компаний по привлечению финансирования и повысить роль фондового рынка в экономике страны. Иными словами, речь идёт о попытке сделать рынок капитала не просто площадкой для торговли ценными бумагами, а одним из ключевых источников развития казахстанского бизнеса.

С полным текстом Программы можно ознакомиться на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка