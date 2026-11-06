Не только диплом, но и работа по специальности: в области Абай обсудили, каким должно быть будущее казахстанской молодежи

Качественное образование, востребованная профессия, современные технологии и достойные условия для учителей — за этими вопросами стоит не просто развитие системы образования, а будущее целого поколения. В области Абай представители Қазақстан Халық Кеңесі и Курултая обсудили с молодежью и педагогами, как воплощать в жизнь приоритеты, обозначенные в Послании Президента.

Одной из главных тем разговора стала подготовка специалистов, которые будут нужны не только на бумаге, но и реальной экономике. Ведь получить диплом — еще не значит найти свое место на рынке труда. Молодым людям важно понимать, какие компетенции будут востребованы завтра и какие возможности для профессионального роста открываются уже сегодня.

С этим вопросом делегация в составе члена Қазақстан Халық Кеңесі Нуртая Сабильянова и депутата Курултая Айрата Базенова приехала в Университет Шакарима. Здесь состоялся открытый диалог со студентами и преподавателями.

Председатель правления университета Думан Орынбеков подчеркнул, что подобные встречи позволяют не просто обсудить государственные инициативы, но и услышать саму молодежь — ее ожидания, предложения и взгляды на будущее.

Отдельное внимание уделили проблемам, которые волнуют жителей региона. Нуртай Сабильянов напомнил, что развитие инфраструктуры остается одним из важных направлений Послания. Для Семея это особенно актуально: среди нерешенных вопросов по-прежнему состояние дорог, обеспечение жильем, бесперебойное водоснабжение и отопление.

По его словам, на комплексное решение инфраструктурных проблем предусмотрено выделение 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Депутат Курултая Айрат Базенов, в свою очередь, сделал акцент на цифровизации и искусственном интеллекте. Эти направления, по его мнению, открывают перед молодыми специалистами новые профессиональные перспективы и требуют соответствующей подготовки кадров.

Студенты не ограничились ролью слушателей: они задавали вопросы и предлагали собственные решения. Представители делегации пообещали обобщить поступившие инициативы и передать их в соответствующие государственные органы.

Впрочем, разговор о будущем образования был бы неполным без тех, кто ежедневно работает с учениками. Следующей точкой визита стал Колледж бизнеса и сервиса Семея, где делегация встретилась с педагогическим коллективом.

Здесь на первый план вышла другая проблема — положение самого учителя. Несмотря на действующий Закон «О статусе педагога», в образовательной системе сохраняются вопросы избыточной отчетности и привлечения преподавателей к обязанностям, не связанным с их основной работой.

Нуртай Сабильянов отметил, что законодательную защиту прав педагогов необходимо совершенствовать, а статус учителя должен занимать особое место в обществе.

Айрат Базенов дополнил эту тему вопросом инклюзивного образования. По приведенным им данным, в Казахстане насчитывается около 7 млн детей и школьников, а число детей, нуждающихся в инклюзивном и специальном образовании, достигло примерно 237 тысяч.

Речь идет не только о создании доступной среды, но и о возможности каждого ребенка учиться вместе со сверстниками, получать необходимую поддержку и развиваться с учетом индивидуальных потребностей.

Встреча затронула и вопрос защиты чести и достоинства педагогов. Как отметил депутат, Президент поручил подготовить комплексные предложения по этому направлению.

Сами преподаватели подчеркнули, что освобождение от лишней бюрократии, защита профессиональных прав и развитие инклюзивной среды напрямую влияют на качество образования.

В итоге разговор в Семее вышел за рамки обсуждения отдельных пунктов Послания. Молодежь говорила о возможностях для самореализации, педагоги — об условиях своей работы, а представители делегации — о необходимости перевести государственные инициативы в конкретные решения. Ведь качество образования определяется не только программами и законами, но и тем, насколько комфортно учиться одним и работать другим.