С 2022 года в Астане работает крупнейший центр настольного тенниса. Здесь тренируются не только профессиональные спортсмены, комплекс стал излюбленным местом и для любителей. Корреспондент BAQ.KZ побывала в центре и узнала, чем он привлекает посетителей.

Центр настольного тенниса был открыт в декабре 2022 года. Он был построен в соответствии с требованиями Международной федерации настольного тенниса (ITTF) для проведения тренировочных занятий, республиканских и международных турниров.

Общая площадь центра составляет более 3 700 кв.м. Инфраструктура комплекса полностью отвечает современным стандартам. Уже с первых шагов становится очевидно: при строительстве использовалось передовое оборудование, а все элементы - от освещения до напольного покрытия - выполнены на высоком уровне. Здесь всё организовано по последнему слову техники.

Уже на ресепшне центра внимание привлекают выставленные кубки, сувениры и другие значимые предметы для комплекса. Здесь же размещена фотография, на которой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев играет в настольный теннис с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - символический знак внимания к развитию этого вида спорта.

Занимаются спортсмены и любители в основном зале. Здесь установлено 15 теннисных столов. Площадь зала составляет более 2300 квадратных метров, высота потолков - восемь метров. Освещение мощностью 1500 люкс обеспечивает отличную видимость во время игры.

Также в центре предусмотрены зрительские трибуны, рассчитанные на 380 человек. Это особенно удобно во время проведения соревнований, в том числе международного уровня, которые здесь проходят довольно часто.

На втором этаже расположен тренажёрный зал, оснащённый профессиональным оборудованием. Заниматься здесь могут все желающие - при наличии абонемента.

Неподалеку от тренажерного зала находится кафетерий - здесь можно не только перекусить, но и в комфортной обстановке понаблюдать за игрой в основном зале. С балкона открывается вид на происходящее, что особенно нравится зрителям.

К слову, в центре можно увидеть картины, автором которых является один из ведущих игроков мирового настольного тенниса - Ван Чучинь. Помимо спортивных достижений, он известен и как творческая личность. Его работы посвящены настольному теннису: на холстах - динамика игры, моменты напряжённой борьбы и символика спорта. Эти картины стали настоящим украшением интерьера и подчеркивают особую атмосферу центра.

На втором этаже также расположен офис Федерации настольного тенниса. Ее президентом является Данияр Абулгазин.

"Настольной теннис - это не так просто как кажется"

Тренер Андрей Швайдюк уже два года работает в центре настольного тенниса. Он рассказывает, что к настольному теннису пришел еще в школьные годы - играл с одноклассниками на переменах и после уроков, а затем начал наблюдать за игрой профессионалов, участвовать в турнирах и постепенно перешел от любительства к более серьезному уровню.

"Постепенно начал интересоваться, смотреть, как играют профессиональные спортсмены, потом стал участвовать в турнирах. Позже начал сам тренироваться уже более серьезно", - говорит тренер.

За плечами у Андрея Швайдюка большой опыт в настольном теннисе. Сегодня он тренирует в центре взрослых и детей в двух основных форматах.

Первый это свободные тренировки без тренера. По понедельникам, средам и пятницам с 19:00 до 22:00 в центре собираются как опытные любители, так и бывшие профессионалы. Люди самостоятельно отрабатывают подачу, разыгрывают комбинации или просто играют на счет.

Второй формат - занятия с тренером. Они проходят по вторникам и четвергам вечером, а также в субботу днем. Здесь уже используется полноценный тренировочный подход: даются задания, корректируется техника, прорабатываются движения.

"Есть те, кто приходит с нуля. Кто-то просто хочет научиться играть, кто-то - подготовиться к корпоративному турниру. Есть пенсионеры, есть студенты. Разный состав, но всех объединяет желание улучшить свои навыки. А в субботу мы проводим мини-турниры, чтобы отработать все на практике. Это помогает справляться с волнением и стрессом на реальных соревнованиях", - рассказывает тренер.

Стоимость занятий в группе с тренером - 25 тысяч тенге в месяц. В программу включены технические и тактические упражнения, а также элементы физической подготовки.

Что касается настольного тенниса, по словам тренера, требует не только быстрой физической реакции, но и молниеносного принятия решений.

"Мяч летит за доли секунды. Надо не просто дернуться в сторону, а успеть понять, куда он летит, как его сыграть, и всё это - мгновенно. Это не так просто, как многим кажется. Здесь нужна и выносливость - за один розыгрыш можно так набегаться, что потом две-три минуты стоишь, отдышаться не можешь", - говорит тренер.

В центре установлены столы разных производителей: Donic, DHS, Butterfly. По его словам, столы отличаются покрытием и скоростью отскока. Как и в большом теннисе, в настольное важное покрытие.

"Где-то мяч отскакивает быстрее, где-то медленнее. Плюс влияет покрытие пола под столом. И даже размер зала играет роль: в больших залах мяч кажется медленнее, в маленьких - быстрее".

В центре установлено 29 столов. И поэтому проблем с бронированием нет.

"Конечно, если проходит крупный турнир, как недавно - чемпионат Казахстана, столы убираются, пространство расширяется - тогда бронь недоступна. Но в обычные дни проблем нет".

В центре установлены столы разных производителей: Donic, DHS, Butterfly. По его словам, столы отличаются покрытием и скоростью отскока. Как и в большом теннисе, в настольное важное покрытие.

"Где-то мяч отскакивает быстрее, где-то медленнее. Плюс влияет покрытие пола под столом. И даже размер зала играет роль: в больших залах мяч кажется медленнее, в маленьких - быстрее".

По словам специалиста, главное - качество самого мяча: он должен быть ровным, иначе может вести себя непредсказуемо, особенно при подаче. На официальных турнирах применяются сертифицированные мячи - именно их используют как для соревнований, так и для тренировок "на счёт".

В Центре работает 29 столов, благодаря чему даже в вечернее время дефицита с бронированием не возникает.

"Конечно, если проходит крупный турнир, например, чемпионат Казахстана, столы убираются, пространство расширяется — тогда бронь недоступна. Но в обычные дни проблем нет".

Также посетители в центре могут взять все необходимое снаряжение в аренду: ракетки и мячи доступны прямо на месте.

Тренер отмечает, что за последние годы в стране возрос намного возрос интерес к настольному теннису. Он объясняет такую популярность доступностью:

"Настольный теннис - не гольф и не большой теннис. Ракетку можно собрать в пределах 50 тысяч тенге, этого вполне достаточно для начинающего. Экипировка - кроссовки, шорты, футболка - тоже недорогая. Есть, конечно, и дорогие ракетки - до 200 тысяч - но ими играют профессионалы. Даже они, между прочим, часто играют бюджетными моделями".

По его мнению, рост популярности связан также с развитием инфраструктуры и информационной поддержкой.

"Появилось много центров, плюс СМИ всё чаще говорят, что спорт развивается. И думаю, что тот факт, что в 2027 году чемпионат мира пройдёт в Астане, даст дополнительный толчок", - заключил тренер.

Фото: BAQ.KZ