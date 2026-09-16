До 70% трасс будущего курорта Almaty SuperSki планируют адаптировать для детей и начинающих лыжников, а школьникам могут обеспечить бесплатное катание и проводить на территории комплекса занятия по физкультуре. В Kazakh Tourism Development рассказали BAQ.KZ, как новый проект должен сделать зимний спорт доступнее для широкой аудитории.

В компании считают, что именно большое количество простых и учебных трасс позволит привлечь людей, которые раньше вообще не рассматривали горные лыжи как вариант отдыха.

«Горнолыжный спорт становится массовым тогда, когда человеку без опыта легко и безопасно сделать первый шаг. Большое количество простых и учебных трасс снижает главный барьер входа и делает горы доступными не только для опытных лыжников, но и для семей с детьми, школьников, молодежи и тех, кто раньше вообще не рассматривал горные лыжи как формат отдыха», – сообщили в Kazakh Tourism Development.

Проект рассчитывают развивать не только за счет существующих лыжников. В компании делают ставку на появление новой аудитории, которая сможет начать кататься именно на Almaty SuperSki.

«Ребенок или начинающий, который получает комфортный первый опыт, становится потенциальным постоянным посетителем на годы вперед. В этом и заключается принципиальная логика проекта: превратить горные лыжи из относительно нишевого занятия в доступный массовый формат активного отдыха для жителей Алматы и туристов», – пояснили в компании.

Школьникам хотят дать возможность кататься бесплатно

Отдельное направление проекта связано со школьниками.

Для них планируется организовать бесплатное катание в рамках специальных программ. Рассматривается и возможность проведения занятий по физической культуре непосредственно на территории курорта.

В Kazakh Tourism Development считают, что знакомство с лыжами в школьном возрасте может повлиять на развитие зимнего спорта в долгосрочной перспективе.

«Если ребенок знакомится с горными лыжами не случайно и разово, а в рамках организованной физической активности, спорт становится привычной частью образа жизни. Для Алматы, расположенного непосредственно у гор, это особенно логичное направление», – отметили в компании.

Для запуска такого формата необходимы учебные зоны, инструкторы, прокат оборудования, организованный транспорт и взаимодействие с органами образования.

Начать предлагают с пилотных школьных программ.

Бесплатные канатные дороги и специальные тарифы

Ценовая политика станет еще одним фактором, от которого будет зависеть доступность курорта.

Ранее заявлялось, что дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться канатными дорогами бесплатно.

Для семей, студентов, школьных групп и начинающих лыжников могут разработать специальные тарифы и пакетные предложения. Конкретную стоимость посещения пока не называют – тарифную сетку сформируют с учетом экономики проекта.

«Almaty SuperSki создается не как закрытый премиальный курорт для ограниченного круга посетителей, а как массовая горная инфраструктура. Человек должен иметь возможность приехать в горы, воспользоваться современной канатной дорогой, получить оборудование и обучение и безопасно начать кататься без высокого финансового порога», – сообщили в Kazakh Tourism Development.

Более 10 тысяч лыжников в день

Пропускная способность будущего курорта заявлена на уровне более 10 тысяч лыжников ежедневно.

При этом в компании подчеркивают, что задача заключается не в том, чтобы каждый день заполнять комплекс до максимума.

«Ключевой критерий – устойчивое увеличение числа людей, которые впервые приходят в горы и затем возвращаются регулярно. Заявленная пропускная способность более 10 тысяч лыжников в день важна именно потому, что создает инфраструктурный запас для спроса городского масштаба и позволяет принимать значительный поток без критической перегрузки», – пояснили в компании.

Основную новую аудиторию планируют формировать за счет школьников, студентов, семей, начинающих взрослых, внутренних туристов и гостей Алматы.

Разгрузит ли новый курорт существующие трассы

Еще одна задача Almaty SuperSki – увеличить общую емкость Алматинского горного кластера.

Сейчас поток лыжников концентрируется на ограниченном количестве площадок, особенно в выходные и праздничные дни.

«Новый курорт создаст дополнительную емкость и позволит распределить потоки по разным зонам в зависимости от уровня подготовки и формата отдыха. При этом значительная ориентация Almaty SuperSki на детей, начинающих и семьи означает, что существенная часть посетителей будет формироваться из новой аудитории, которая сегодня вообще не является регулярными пользователями горнолыжных курортов», – отметили в Kazakh Tourism Development.

В компании рассчитывают, что новый комплекс позволит не только увеличить число мест для катания, но и расширить сам рынок зимнего отдыха. Для этого в проекте делают ставку одновременно на простые трассы, обучение, прокат, социальные льготы и программы для школьников.