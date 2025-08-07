Ежегодно бюджетные средства, выделенные на оборонные нужды - растут. Так на 2025 году планировалось выделить более 600 млрд тенге. При этом Казахстан перестраивает оборонно-промышленный комплекс: в приоритете — отказ от экспорта, развитие локального производства и сокращение зависимости от отдельных стран. В ответ на официальный запрос BAQ.kz Министерство промышленности и строительства РК представило актуальную картину происходящего в оборонном секторе.

Новые партнёры и новая логика сотрудничества

Казахстан поддерживает 12 международных соглашений в сфере военно-технического сотрудничества — в числе партнёров Армения, Беларусь, Грузия и другие. При этом курс смещается в сторону стран, способных передавать технологии и локализовать производство.

"На сегодняшний день установлены устойчивые связи с производителями высокотехнологичного вооружения и военной техники из Турции, Франции, Китая, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран", — сообщили в министерстве.

Что производят в Казахстане и кто в этом участвует

Развитие ОПК идёт поэтапно, с опорой на государственное финансирование и партнёрские проекты. Ведётся модернизация старых предприятий и запуск новых.

"Прорабатываются вопросы локализации совместного производства с такими турецкими компаниями как Turkish Aerospace Industries (БПЛА ANKA), ASFAT и YDA Group (судоверфи и корабли), MKEK (взрывчатые вещества и боеприпасы), OTAKAR (бронетехника 8×8, 4×4)", — уточнили в Министерстве обороны.

Структура закупок: курс на диверсификацию

За последние пять лет внешнеэкономическая структура оборонного заказа заметно изменилась. Одновременно растёт роль отечественных производителей: KPE, Tynys, Semey Engineering.

В арсенале — современные БПЛА (Bayraktar TB2, ANKA), бронетехника (Arlan, Barys, Alan), военно-транспортные самолёты (A400M, C295), системы ПВО ("Бук-М2Э", "Тор-М2"), боеприпасы.

Некоторые ключевые события:

2021: контракт с Airbus на поставку двух A400M;

2022: KPE поставила силовикам новые броневики Alan-2 и Barys;

2023: в Казахстан прибыл первый из трёх БПЛА Anka от Turkish Aerospace;

Январь 2025: китайская Yesil Technology инвестировала $12 млн в производство дронов в РК.

По данным Caspian Policy Center, доля российских поставщиков с 2020 по 2023 годы снизилась до 48%, а доля стран ЕС достигла 47%. Это подтверждает переориентацию оборонной политики Казахстана.

С августа 2022 года в стране действует полный запрет на экспорт военной и двойной продукции. Причина — снижение рисков вторичных санкций и фокус на внутренней модернизации.

Вместо внешнего рынка Казахстан делает ставку на развитие внутренних мощностей, контроль над цепочками поставок и устойчивость в условиях меняющейся геополитики.

Вектор задан: больше локализации, больше партнёрства с технологически сильными странами, меньше зависимости. Казахстан формирует ОПК нового типа — с расчётом на долгосрочную устойчивость и собственные компетенции. По оценке профильного министерства, это создаст "технологическую базу на десятилетия вперёд" и усилит не только обороноспособность, но и промышленный потенциал страны.