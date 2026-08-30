Не только Каспий: крупнейшие озёра мира стремительно мелеют
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Крупнейшие внутренние водоемы мира сталкиваются с последствиями изменения климата, загрязнения и чрезмерного использования водных ресурсов. Среди наиболее уязвимых — Каспийское море и Аральское море. Каспий с 1990-х годов стремительно теряет площадь. Ученые прогнозируют, что к 2100 году уровень воды может снизиться примерно на 21 метр. Уже сейчас обмеление влияет на рыбные запасы, порты, водно-болотные угодья и места обитания каспийского тюленя.
Серьезные изменения произошли и с Аральским морем. Из-за масштабного отвода воды на орошение его площадь за десятилетия сократилась более чем на 50 тыс. квадратных километров. На высохшем дне образовалась пустыня Аралкум, а пыльные бури разносят соль и токсичные вещества.
При этом опыт Арала показывает, что ситуацию можно частично изменить. Благодаря Кокаральской плотине Северный Арал удалось стабилизировать и вернуть воду на ранее пересохшие территории. В южной части высаживают саксаул и другие растения, чтобы закрепить почву и снизить распространение пыли.
Положительный опыт есть и в других странах. Боденское озеро в Европе удалось очистить от значительной части загрязнений благодаря модернизации очистных сооружений. В США после масштабной рекультивации восстановили часть экосистемы озера Маскегон. Однако специалисты предупреждают: восстановление водоемов требует долгосрочных мер, а изменение климата делает эту задачу все сложнее. Судьба крупнейших озер во многом будет зависеть от того, насколько эффективно страны смогут совместно управлять водными ресурсами.
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