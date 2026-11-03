Не только книги: как меняются библиотеки Казахстана

Библиотеки в Казахстане постепенно меняют привычный формат. Сегодня сюда приходят не только за книгами, но и чтобы подготовиться к занятиям, поработать или провести свободное время. При этом традиционные читальные залы продолжают привлекать школьников, студентов и любителей литературы. Как работают современные библиотеки и что выбирают читатели, выяснил корреспондент BAQ.KZ.



Библиотека нового формата



В городе Косшы библиотека расположена в современном комьюнити-центре. Здесь посетители могут не только выбрать книгу, но и воспользоваться коворкингом, посетить кинозал или записаться на различные кружки.

По словам библиотекаря Сауле Омаровой, такой формат позволяет объединить чтение, учёбу и досуг в одном пространстве.

«Наша библиотека привлекает читателей новым форматом. Она находится в комьюнити-центре, поэтому посетители могут пользоваться читальными залами, совмещать учёбу и досуг, посещать кинозал, детские кружки и коворкинг», – рассказала Сауле Омарова.

Библиотека также сотрудничает с детскими садами, школами, молодёжным центром и центром казахского языка. Совместно они проводят мероприятия, направленные на развитие интереса к чтению с раннего возраста.

Как отмечает библиотекарь, посетителей привлекают не только книги, но и атмосфера самого пространства.

«Очень много посетителей приходят посмотреть библиотеку, сделать фотографии. И, конечно, у нас полный читальный зал. Мы проводим разные проекты и мероприятия для развития интереса к чтению, начиная с детского возраста», – отметила она.

Для молодых посетителей библиотека стала местом, где можно спокойно подготовиться к занятиям и найти интересную литературу.

«Эта библиотека нравится тем, что здесь тихо, можно спокойно позаниматься. Тут много интересных книг, и я нахожу жанры, которые мне нравятся. Такие места очень важны, потому что здесь можно сосредоточиться на заданиях», – поделилась одна из посетительниц.





Детская библиотека с 60-летней историей



Несмотря на появление новых форматов, традиционные библиотеки также продолжают развиваться.





Одна из них – детская библиотека № 3 в Астане, которая работает с 1964 года.

По словам заведующей Салтанат Кабаевой, библиотека ориентирована прежде всего на детей, однако среди её посетителей есть также студенты и взрослые.



Здесь представлены произведения художественной литературы, детские книги и периодические издания. Для посетителей работают абонемент, читальный зал и коворкинг-пространство.

«Интерес к библиотеке растёт с каждым днём. Особенно часто сюда приходят студенты и школьники, чтобы подготовиться к занятиям, прочитать книги и найти необходимую информацию», – рассказала Салтанат Кабаева.

По её словам, читатели чаще всего выбирают художественную литературу, книги по психологии и саморазвитию. Сохраняется интерес и к произведениям казахских писателей.

Кроме того, библиотека участвует в реализации республиканского проекта «Кітап оқитын ұлт» – «Читающая нация».

«В рамках проекта проводим информационно-разъяснительную работу, знакомим читателей с рекомендованной литературой, организовываем книжные выставки и мероприятия, направленные на повышение интереса к чтению», – отметила заведующая.





Почему молодёжь выбирает библиотеки?



Посетители признаются, что одним из главных преимуществ библиотек остаётся спокойная атмосфера.

«Я часто прихожу в эту библиотеку, потому что здесь очень тихо и удобно заниматься. Она находится близко к университету, поэтому это хорошее место для студентов», – рассказала одна из читательниц детской библиотеки № 3.

По её словам, сегодня библиотека перестала быть исключительно местом для чтения.

«Все думают, что библиотека нужна только для того, чтобы читать книги. Но на самом деле это не так. Я часто видела, как студенты приходят сюда с компьютерами, делают задания и работают. Это очень удобно», – поделилась посетительница.