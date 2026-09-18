Зачем ехать в горы Алматы в апреле и октябре

Горы Алматы привлекают туристов круглый год, однако у каждого сезона свои особенности. Зимой сюда едут ради лыж и сноуборда, летом – ради походов и отдыха на природе. Весна и осень остаются переходными периодами: зимние развлечения уже или еще недоступны, а летние маршруты подходят не всегда. Можно ли сделать межсезонье полноценным туристическим сезоном и что для этого нужно, BAQ.KZ рассказал менеджер Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Алмат Тузубаев.

От сезонного отдыха к туризму 365 дней в году

По словам эксперта, у Алматы есть потенциал для развития круглогодичного горного туризма. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, однако говорить о сформированной модели, способной одинаково эффективно работать 365 дней в году, пока рано.

При этом Тузубаев предлагает разделять горный и горнолыжный туризм. Если второй напрямую зависит от снега, то возможности отдыха в горах гораздо шире.

«Шымбулак» уже давно не является исключительно зимним курортом: значительная часть посетителей приходится на теплое время года. Это показывает, что интерес к горам есть практически в течение всего года».

Наиболее сложными остаются весна и осень – время между двумя основными туристическими сезонами.

«Наиболее сложными обычно являются переходные периоды весной и осенью, когда зимний продукт уже или еще недоступен в полном объеме, а летние маршруты и активности работают не всегда. Поэтому наша задача – не просто продлить существующий сезон, а сформировать отдельные продукты для межсезонья, ради которых турист будет готов приехать в Алматы именно весной или осенью», – считает Тузубаев.

Зачем ехать в Алматы в апреле или октябре

Красивых пейзажей самих по себе недостаточно, чтобы привлечь туриста в низкий сезон. Особенно если речь идет о путешественнике из другой страны, которому предстоит потратить время и деньги на поездку. У него должна быть конкретная причина выбрать Алматы именно весной или осенью.

«Для внутреннего и особенно международного туриста нужна конкретная причина для поездки. Межсезонье должно предлагать свой сценарий отдыха. Это могут быть короткие горные путешествия, гастрономические программы, wellness и оздоровительные форматы, фототуры, корпоративные и образовательные поездки, авторские экскурсии, спортивные и событийные программы».

Одним из преимуществ Алматы Тузубаев называет редкое для крупных городов соседство мегаполиса и гор. На этом, по его мнению, можно выстраивать отдельный туристический продукт по принципу «город + горы».

Путешественник может провести часть дня в городе, затем подняться в горы и вернуться вечером либо остаться там на несколько дней. При таком подходе весна и осень перестают быть лишь паузой между зимой и летом и могут получить собственную программу отдыха.

Не обязательно начинать со строительства

Опыт зарубежных горных курортов показывает, что уменьшить зависимость от снега и летнего сезона можно, расширяя само предложение. Помимо традиционных маршрутов, туристам предлагают спорт, гастрономию, оздоровительный отдых, мероприятия и готовые программы путешествий.

Полностью копировать зарубежные модели Алматы, по мнению Тузубаева, не нужно. У каждого региона свои природные условия, инфраструктура и особенности спроса.

«Особенно важно научиться заранее формировать календарь межсезонья. Турист должен понимать, что конкретно он может сделать в Алматы в апреле или октябре и почему именно в этот период стоит приехать», – отметил эксперт.

При этом начинать с масштабного строительства необязательно. Сначала можно разработать туристический продукт, проверить, насколько он востребован, и только затем принимать решения о дополнительных инвестициях.

Как на межсезонье может заработать бизнес

Для гостиниц, ресторанов, гидов и перевозчиков развитие круглогодичного туризма имеет вполне практическое значение. В низкий сезон расходы бизнеса сохраняются, а поток клиентов становится менее предсказуемым.

Одним из решений может стать объединение разных услуг в одну программу. Например, гостиница, ресторан, гид и транспортная компания могут предложить туристу готовый пакет на несколько дней. Тогда путешественнику не придется отдельно искать жилье, экскурсии и транспорт – он получает заранее составленный маршрут.

Такой подход может помочь не только привлечь новых гостей, но и более равномерно распределить существующий туристический поток в течение года и между разными локациями.

У Алматы в этом отношении есть заметное преимущество – развитая инфраструктура большого города находится рядом с горами. Однако по мере развития других горных направлений региона одного этого преимущества может оказаться недостаточно.

Как развивать туризм и не перегрузить горы

У круглогодичного туризма есть и обратная сторона. Если поток путешественников будет расти, вместе с ним увеличится нагрузка на дороги, инфраструктуру и природные территории. Поэтому, отмечает эксперт, модель «365 дней» не должна означать максимальную загрузку всех горных локаций в течение всего года.

Некоторые популярные направления Алматы уже испытывают значительную нагрузку. При дальнейшем развитии туризма, считает Тузубаев, необходимо учитывать возможности каждой территории и ее пропускную способность.

Одним из возможных вариантов перераспределения потока он называет развитие Almaty Superski в урочище Кок-Жайлау. По мнению эксперта, появление нового горного продукта может частично снизить нагрузку на наиболее востребованные направления, в том числе «Шымбулак», и одновременно расширить возможности для туристического бизнеса.

В то же время развитие новых территорий должно учитывать транспортную доступность, экологические требования, пропускную способность и интересы жителей.

«Для нас принципиально, чтобы развитие горного туризма не сводилось только к увеличению количества туристов, а создавало устойчивый туристический продукт и дополнительные возможности для региона», – подчеркнул представитель КТА.

Конкуренция за туриста будет расти

По мере развития горных курортов в регионе конкуренция за туристов будет усиливаться. Однако, по мнению Тузубаева, для Алматы важно смотреть не только на количество приезжающих. Не меньшее значение имеет то, сколько времени человек проведет в городе, чем займется во время поездки и сколько денег потратит.

«Турист будет обращать внимание не только на природу и канатные дороги, но и на сервис, безопасность, транспорт, готовые маршруты, события и возможности для отдыха в течение всего года. Поэтому сегодня важно работать не только над увеличением туристического потока, но и над качеством самого продукта», – говорит эксперт.

В таком случае весна и осень могут перестать быть для горного туризма Алматы «низким сезоном». Но для этого туристу необходимо предложить не просто возможность приехать в горы, а понятный сценарий поездки – с готовыми маршрутами, событиями, сервисом и занятиями, ради которых стоит планировать путешествие именно в это время года.