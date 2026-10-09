Не только нефть: экономист рассказал, на чем Казахстан может зарабатывать между Китаем и Европой

Казахстан все прочнее закрепляется в роли страны, через которую товары Азии идут в Европу. Экономист Айбар Олжай считает, что одного удобного расположения недостаточно. Чтобы удобное положение на карте превратилось в стабильный доход, нужны быстрые и предсказуемые перевозки, новые дороги и собственные компании, которые обслуживают каждый груз.

«Сейчас в мире важно не только то, кто произвел товар, но и то, кто доставил его конечному потребителю. Мы играем на этом рынке роль важного курьера», - сказал Айбар Олжай.

Только из Китая по Среднему коридору за восемь месяцев 2026 года отправили 419 контейнерных поездов, год назад их было 228. Рост составил около 84%. Олжай видит в этом знак того, что спрос на альтернативный торговый путь через Казахстан постепенно укрепляется.

Оставить деньги в стране

Главную задачу экономист видит в том, чтобы не просто пропускать через Казахстан больше грузов, а оставлять в стране как можно большую часть денег за их обслуживание. Это работа для отечественных сервисных компаний и новые рабочие места.

«То есть мы можем зарабатывать не только на пропуске грузов, но и на экономической деятельности, которая складывается вокруг этих грузов».

Дороги, которые почти готовы

Олжай напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет транспортной инфраструктуре особое внимание.

«Глава государства говорил о стратегическом значении для Казахстана совместного с Россией направления Север – Юг и о том, что растет спрос на Средний коридор через Каспий. Казахстан сейчас развивает сразу несколько направлений. Строительство железных дорог Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал близко к завершению. Линию Бахты – Аягоз планируют открыть в 2027 году. Кроме того, реализуется проект магистрали Арал – Каспий, которая свяжет Китай с Каспийским морем и дальше с европейским рынком».

По его словам, смысл этих проектов в том, чтобы через Казахстан могло проходить больше международных грузов.

Почему одной географии мало

Удобное расположение само по себе стабильного дохода не гарантирует, предупреждает экономист. Инфраструктура, скорость доставки, тарифы и качество услуг должны расти одновременно.

«География сама по себе денег не приносит. Деньги приносят инфраструктура, скорость, выгодный тариф и качественная логистика. Долгий простой груза на границе снижает конкурентоспособность маршрута. А если сроки перевозки известны заранее и товар доставляют вовремя, международные компании с большей вероятностью выберут казахстанское направление».

Поэтому, по словам Олжая, мало просто строить дороги. Вся цепочка доставки должна работать без перебоев и слаженно.

Не только нефть

Логистику экономист считает одним из способов расширить экспортные доходы страны.