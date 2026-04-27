Не только переводы: В Казахстане усилят контроль за финансовыми операциями
Регулятор обяжет банки чаще проверять клиентов и усиливать контроль за их операциями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка усиливает контроль за денежными переводами и подозрительными операциями физических лиц, передает BAQ.kz.
Усилят контроль за переводами
Банки будут обязаны чаще присваивать клиентам высокий уровень риска и проводить более тщательные проверки.
Особое внимание уделят счетам, по которым проходят переводы между физлицами, но отсутствуют привычные повседневные платежи - такие как коммунальные услуги, налоги и другие регулярные расходы.
Такие счета будут отслеживаться автоматизированными системами, а операции по ним - тщательно анализироваться.
Поведение клиентов будут отслеживать постоянно
Теперь контроль не ограничится только моментом открытия счета.
Финансовые организации обязаны постоянно отслеживать операции и поведение клиентов, используя автоматизированные системы как обязательный инструмент внутреннего контроля.
Расширят обмен данными
Банки и другие финансовые организации смогут обмениваться информацией о клиентах.
Полученные данные будут использоваться для проверки и формирования досье.
Повышенные риски - отказ в обслуживании
Если операции клиента вызывают подозрения, финансовые организации смогут:
- отказать в обслуживании;
- приостановить проведение операций.
Также банки обязаны регулярно пересматривать уровень риска клиента с учетом новых данных.
Ужесточат онлайн-идентификацию
При дистанционном открытии счетов усилят требования к проверке личности.
Будут использоваться:
- электронная подпись;
- биометрия;
- сверка с государственными базами данных.
В отдельных случаях (например, при смене номера телефона или использовании иностранного номера) потребуется двухфакторная биометрическая идентификация.
Когда вступят изменения
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Часть норм будет внедряться поэтапно до 12 июля 2026 года - это касается автоматизации систем и доступа к данным.
После этой даты требования начнут действовать в полном объеме.
