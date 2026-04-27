Агентство по регулированию и развитию финансового рынка усиливает контроль за денежными переводами и подозрительными операциями физических лиц, передает BAQ.kz.

Усилят контроль за переводами

Банки будут обязаны чаще присваивать клиентам высокий уровень риска и проводить более тщательные проверки.

Особое внимание уделят счетам, по которым проходят переводы между физлицами, но отсутствуют привычные повседневные платежи - такие как коммунальные услуги, налоги и другие регулярные расходы.

Такие счета будут отслеживаться автоматизированными системами, а операции по ним - тщательно анализироваться.

Поведение клиентов будут отслеживать постоянно

Теперь контроль не ограничится только моментом открытия счета.

Финансовые организации обязаны постоянно отслеживать операции и поведение клиентов, используя автоматизированные системы как обязательный инструмент внутреннего контроля.

Расширят обмен данными

Банки и другие финансовые организации смогут обмениваться информацией о клиентах.

Полученные данные будут использоваться для проверки и формирования досье.

Повышенные риски - отказ в обслуживании

Если операции клиента вызывают подозрения, финансовые организации смогут:

отказать в обслуживании;

приостановить проведение операций.

Также банки обязаны регулярно пересматривать уровень риска клиента с учетом новых данных.

Ужесточат онлайн-идентификацию

При дистанционном открытии счетов усилят требования к проверке личности.

Будут использоваться:

электронная подпись;

биометрия;

сверка с государственными базами данных.

В отдельных случаях (например, при смене номера телефона или использовании иностранного номера) потребуется двухфакторная биометрическая идентификация.

Когда вступят изменения

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Часть норм будет внедряться поэтапно до 12 июля 2026 года - это касается автоматизации систем и доступа к данным.

После этой даты требования начнут действовать в полном объеме.