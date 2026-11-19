Женщинам, перенёсшим операцию из-за рака молочной железы, больше не обязательно ждать отдельного хирургического вмешательства для восстановления груди. В Астане онкологи освоили методику, позволяющую удалить опухоль и провести реконструкцию за одну операцию. За полтора года такую помощь получили более 120 пациенток, передаёт BAQ.KZ.

Технологию внедрили специалисты Национального научного онкологического центра (ННОЦ). Для восстановления груди они используют имплант и специальный биоматериал казахстанского производства, который помогает удерживать имплант и поддерживать окружающие ткани.

Раньше для подобных операций применяли преимущественно дорогостоящие импортные материалы. Казахстанские врачи нашли альтернативу – отечественный коллагеновый каркас X-Graft, который производит компания X-Matrix.

Изначально материал использовали для лечения ожогов и ран. Чтобы применять его при реконструкции молочной железы, хирурги разработали собственную методику, на которую получили патент.

Одна операция вместо двух

Восстановление груди после удаления опухоли – не только вопрос внешности. Для многих женщин это важная часть возвращения к привычной жизни после лечения онкологического заболевания.

При одномоментной реконструкции хирурги удаляют опухоль и сразу восстанавливают форму груди. Таким образом, пациентке не требуется отдельная операция исключительно для первоначального восстановления её формы.

«Для женщины имеет большое значение не только то, насколько успешно прошло лечение, но и то, как она будет чувствовать себя после операции. Одномоментная реконструкция позволяет совместить удаление опухоли и восстановление груди в ходе одного хирургического вмешательства. Это важная часть комплексной помощи пациентке», – объяснил Бауржан Әнапия, старший ординатор сектора опухолей кожи и мягких тканей, реконструктивной хирургии ННОЦ.

За полтора года специалисты центра провели более 120 таких операций с использованием отечественного материала.

В июле 2026 года X-Graft получил государственную регистрацию в качестве медицинского изделия. Теперь его можно применять не только в рамках научного проекта, но и в обычной клинической практике.

Это открывает возможность внедрения методики в других больницах Казахстана.

«Мы прошли важный этап: отечественный матрикс получил государственную регистрацию и теперь может применяться в клинической практике. Но наша работа на этом не заканчивается. Нам предстоит продолжить наблюдение за пациентками, оценить отдалённые результаты и экономическую эффективность технологии. В перспективе хотелось бы, чтобы возможность такой реконструкции была доступна женщинам не только в Астане, но и в других регионах Казахстана», – отметил Бауржан Әнапия.

Почти 6 тысяч новых случаев за год

Рак молочной железы остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин Казахстана.

Только за 2025 год в стране зарегистрировали 5 743 новых случая. При этом благодаря скринингу заболевание всё чаще выявляют на ранних стадиях.

По данным, приведённым онкоцентром, стандартизованный показатель смертности от рака молочной железы снизился с 16,6 до 10,2 случая на 100 тысяч женщин.

Врачи подчёркивают, что сегодня важно не только успешно лечить заболевание, но и помогать пациенткам сохранять качество жизни после операции.

При этом одномоментная реконструкция подходит не всем: возможность её проведения зависит от клинической ситуации и определяется лечащими специалистами.