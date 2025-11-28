Депутат Мажилиса Павел Казанцев прокомментировал выступление Президента на диалог-платформе сельских акимов, передает BAQ.KZ. Глава государства обозначил задачи по развитию сельских территорий и дальнейшему совершенствованию института сельских акимов.

По словам Павла Казанцева, на мероприятие в Астане пригласили всех акимов сельских округов — более 2600 человек, а также представителей всех партий. Форум прошёл под эгидой партии "Аманат", которая по поручению Президента реализует проект по обучению сельских акимов современным методам управления и работе с инструментами господдержки.

"По инициативе президента, помимо основных докладчиков, дали возможность выступить всем, кто хотел. Вышло, наверное, человек десять акимов районов, каждый высказывал свои предложения и проблемы. И на них Президент очень быстро, оперативно реагировал — говорил, что можно сделать, что будет сделано, как это будет решаться и так далее. В этом плане встреча была очень любопытной, содержательной и полезной. Президент подчеркнул, что акимы, в том числе сельские, у нас выборные, и они должны быть профессиональными, компетентными и соответствовать своему уровню ответственности", - сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что президент поддержал просьбу акимов об расширении их полномочий и поручил внести изменения в законы о местных исполнительных органах и местном самоуправлении. Депутат отметил, что речь идет о чётком и конкретном прописании полномочий, их расширении, а также снятии несвойственных функций.

Депутат также подчеркнул, что Президент особо подчеркнул три вещи:

во-первых, необходимость усилить финансовую самостоятельность бюджетов четвёртого уровня, чтобы сельские акимы имели больше собственных ресурсов для решения местных вопросов;

во-вторых, ввести обязательную отчётность акимов перед населением и понятный механизм их отзыва, если они не оправдывают доверия;

в-третьих, сделать развитие предпринимательства на селе одним из главных приоритетов, так как бизнес, рабочие места и налоги — ключ к тому, чтобы люди оставались жить и развиваться в сельской местности.