Не только строительство АЭС: какие возможности атомная энергетика открывает для казахстанского бизнеса

Строительство атомных электростанций в Казахстане может стать не только решением проблемы энергодефицита, но и новым направлением развития отечественной промышленности. В Послании от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость передачи технологий, создания высокотехнологичных производств и подготовки национальных кадров. Однако участие в атомных проектах потребует от казахстанских предприятий соответствия строгим требованиям качества и безопасности.

Какие возможности открываются перед бизнесом и что необходимо для выхода на этот рынок – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Развитие атомной энергетики становится одной из стратегических задач Казахстана. Рост промышленности, строительство новых предприятий и масштабное внедрение искусственного интеллекта увеличивают потребность страны в электроэнергии.

В девятом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу добиться устойчивого энергопрофицита к 2029 году.

Казахстан производит 123 млрд киловатт-часов электроэнергии. Однако для страны, планирующей дальнейшее развитие промышленности, центров обработки данных и цифровой экономики, этих объемов недостаточно.

Одним из решений должно стать строительство атомных электростанций. При этом Президент обозначил более широкую задачу – использовать атомные проекты для развития национальной промышленности и подготовки специалистов.

«Важно задействовать зарубежных партнеров, участвующих в строительстве АЭС, в создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в области ядерной энергетики, подготовке отечественных специалистов-атомщиков. Такие предложения поступают от российских и китайских компаний», – отметил Глава государства.

В Послании также была обозначена возможность приступить к строительству АЭС «Балхаш» в 2027 году и заключить соглашение о сотрудничестве для ускорения реализации проекта АЭС «Мойынкум». Эти инициативы пока относятся к планируемым решениям, требующим дальнейшей проработки.

На этом фоне возникает вопрос: какую часть оборудования, материалов и услуг смогут обеспечить казахстанские предприятия и что необходимо для их допуска к атомным проектам?

Какие возможности атомная энергетика открывает для бизнеса

По мнению директора Департамента локализации и научно-технического развития AIDA Жанайдара Токсаба, строительство АЭС может создать дополнительные возможности для предприятий сразу нескольких отраслей экономики.

Речь идет не только о поставках оборудования, но и о строительных, монтажных, инженерных и сервисных работах.

«Строительство атомных электростанций – это не только решение энергетических задач страны, но и новые возможности для развития отечественной промышленности. Речь идёт о заказах на оборудование и материалы, строительных и монтажных работах, инжиниринговых услугах, подготовке специалистов и создании новых производств. Наша задача – помочь казахстанским предприятиям определить перспективные направления участия в атомных проектах и заблаговременно подготовиться к требованиям этой отрасли», – отметил Жанайдар Токсаба.

Для Казахстана это возможность расширить участие отечественных производителей в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Однако наличие производственных мощностей еще не гарантирует предприятию доступ к заказам. Атомная энергетика предъявляет особые требования к надежности оборудования и безопасности выполняемых работ.

Какие требования должны выполнить казахстанские предприятия

Одним из главных условий участия в атомных проектах станет соответствие техническим требованиям заказчиков, стандартам качества и безопасности.

По словам эксперта, потенциальными участниками могут стать не только компании, уже работающие в атомной сфере, но и предприятия других промышленных отраслей.

«Атомная отрасль предъявляет высокие требования к качеству продукции, квалификации персонала, надёжности производственных процессов и безопасности. При этом возможности для участия в атомных проектах есть не только у компаний, уже работающих в этой сфере. В Казахстане достаточно предприятий нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и других отраслей промышленности, которые обладают необходимым оборудованием, специалистами и производственным опытом», – пояснил Токсаба.

В то же время опыт работы в нефтегазовой или металлургической промышленности не означает автоматического соответствия требованиям атомной энергетики.

Предприятиям предстоит оценить собственные производственные возможности, определить перспективные направления участия и при необходимости модернизировать оборудование, совершенствовать контроль качества и повышать квалификацию сотрудников.

Конкретные требования будут зависеть от характера работ, категории оборудования и условий закупок.

Локализация производства: как казахстанским компаниям подготовиться к атомным проектам

Отдельное значение приобретает локализация производства – освоение выпуска оборудования и материалов внутри страны.

Это направление напрямую связано с задачей, обозначенной Президентом в Послании: зарубежные партнеры должны участвовать не только в строительстве АЭС, но и в развитии технологических компетенций Казахстана.

Как пояснил Жанайдар Токсаба, AIDA содействует взаимодействию отечественных предприятий с заказчиками, подрядчиками и международными технологическими партнерами.

«Отдельное значение имеет сотрудничество с международными производителями, заинтересованными в трансфере технологий, создании совместных производств в Казахстане и подготовке местных специалистов. При этом хочу подчеркнуть: членство в AIDA не гарантирует получения контрактов или преимуществ в закупочных процедурах. Его практическая ценность заключается в возможности лучше понимать требования отрасли, развивать необходимые компетенции и заблаговременно готовиться к участию в проектах», – подчеркнул Токсаба.

С экономической точки зрения локализация может позволить Казахстану не ограничиваться закупкой готового оборудования за рубежом, а развивать собственные производственные мощности.

Однако реальный эффект будет зависеть от того, какие технологии удастся освоить, насколько конкурентоспособной окажется отечественная продукция и смогут ли предприятия выполнять требования атомной отрасли.

Не только новые мощности: каким должен быть результат строительства АЭС

Для национальной экономики важны также создание квалифицированных рабочих мест, развитие инженерных компетенций и расширение производственных возможностей отечественных предприятий.

Жанайдар Токсаба считает, что локализация должна стать последовательным процессом промышленной модернизации.

«Локализация должна рассматриваться как последовательный процесс развития национальной промышленности. Важно, чтобы казахстанские предприятия не просто участвовали в отдельных контрактах, но и модернизировали производство, повышали качество продукции, осваивали новые технологии и формировали компетенции, востребованные в долгосрочной перспективе», – отметил эксперт.

По его мнению, развитие атомной отрасли может открыть для казахстанских производителей возможности участия в международной технологической кооперации.

При этом будущий экономический эффект будет зависеть от реального объема заказов, размещенных среди отечественных предприятий, передачи технологий и подготовки специалистов.

«Успех развития атомной энергетики должен измеряться не только созданием новых генерирующих мощностей, но и тем, насколько эти проекты будут способствовать укреплению национальной промышленности, развитию инженерных компетенций и расширению участия казахстанских предприятий в международной технологической кооперации», – подчеркнул спикер.

В этой связи одним из ключевых показателей развития атомной энергетики станет участие отечественных предприятий в строительстве и обслуживании будущих станций.

Поставленная Президентом задача привлечения зарубежных партнеров к созданию высокотехнологичных производств открывает возможности для модернизации национальной промышленности. Но их реализация потребует от казахстанского бизнеса готовности инвестировать в качество, безопасность и технологическое развитие.

Строительство АЭС может стать стимулом для нескольких отраслей экономики одновременно. Насколько значительным окажется этот эффект, будет зависеть от уровня локализации, подготовки кадров и способности отечественных предприятий конкурировать за долгосрочные заказы.

Именно эти факторы определят, сможет ли развитие атомной энергетики не только обеспечить Казахстан дополнительными мощностями, но и укрепить его промышленный потенциал.