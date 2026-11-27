Сельские предприниматели могут получить больше возможностей для развития бизнеса по программе «Ауыл аманаты». В частности, им планируют разрешить приобретать в лизинг не только сельскохозяйственную технику, но и другое оборудование, необходимое для предпринимательской деятельности. Кроме того, хотят пересмотреть лимиты финансирования проектов по приобретению сельскохозяйственных животных.

Соответствующие изменения предлагает Министерство национальной экономики Казахстана. Проект приказа предусматривает корректировку действующих правил микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах.

Одно из главных нововведений касается расширения перечня техники и оборудования, доступных для приобретения в лизинг. Если сейчас возможности ориентированы преимущественно на сельскохозяйственную технику, то новые условия позволят финансировать и другие виды оборудования, необходимые для ведения бизнеса.

Еще одно направление – пересмотр предельного размера финансирования проектов по приобретению сельскохозяйственных животных. Это должно дать предпринимателям больше возможностей для запуска и расширения животноводческих хозяйств.

При этом гарантированную долю средств, направляемых на развитие переработки, планируется сохранить. Таким образом, поддержка будет охватывать не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее дальнейшую переработку.

В министерстве рассчитывают, что изменения помогут расширить предпринимательские возможности жителей сел и малых городов, а также дадут дополнительный импульс развитию местного бизнеса.

Проект приказа «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2025 года № 53» опубликован на портале «Открытые НПА».