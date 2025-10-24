В музее-заповеднике "Есік" прошла VI Международная конференция "Есік оқулары", которая объединила археологов и исследователей из десяти стран — от Казахстана и Китая до Великобритании и Турции, передает BAQ.KZ. Участники говорили о новых подходах к изучению археологических памятников и развитии международного сотрудничества.

Форум приурочили к 55-летию открытия Золотого человека, 15-летию музея-заповедника и 90-летию археолога Бекмуханбета Нурмуханбетова. Представители Минкульта отметили, что Казахстан последовательно укрепляет позиции в сфере сохранения историко-культурного наследия.

На конференции представили монографию "Археологический комплекс Рахат" и путеводитель по музею-заповеднику на китайском языке. Также прошла выездная выставка "Сокровища Талхиза" на территории городища Талгар, включённого в список ЮНЕСКО. По итогам встречи участники приняли резолюцию о дальнейшем развитии археологических исследований и расширении международного сотрудничества.