Поиск внеземной жизни может идти по ложному следу, сообщает BAQ.kz.

Как пишет Daily Mail, группа ученых заявила: наличие воды на планете еще не означает, что там может возникнуть жизнь.

Исследователи считают, что вместо «водного критерия» стоит сосредоточиться на мирах, богатых фосфором и азотом. Именно эти элементы критически важны для жизни в том виде, в каком она известна на Земле.

Фосфор необходим для формирования ДНК и РНК — молекул, хранящих и передающих генетическую информацию. Азот входит в состав белков — ключевых строительных элементов клеток. Без них даже при наличии океанов жизнь может не появиться.

Ведущий автор исследования, доктор Крейг Уолтон из Цюрихского технологического института, пояснил, что решающую роль играет так называемая «химическая зона Златовласки» — узкий диапазон условий внутри планеты, при котором в ее каменистой мантии сохраняется достаточное количество азота и фосфора.

По словам ученого, при формировании планет происходит разделение элементов: тяжелые, такие как железо, опускаются к ядру, более легкие формируют мантию и кору. Если кислорода слишком много, фосфор остается связанным в мантии, а азот уходит в атмосферу и может быть потерян в космосе. Если кислорода недостаточно, фосфор уходит в ядро, становясь недоступным для зарождения жизни.

Численное моделирование показало, что диапазон пригодных условий крайне узок. Это может означать, что потенциально обитаемые миры встречаются значительно реже, чем предполагалось ранее — возможно, всего от 1 до 10% от прежних оценок.

Иначе говоря, проблема может быть не в том, что мы плохо ищем инопланетян, а в том, что действительно пригодных для жизни планет во Вселенной намного меньше, чем хотелось бы.