Бумага, которая еще вчера могла отправиться на свалку, теперь получит возможность вернуться в производство. В Туркестанской области запустили предприятие по переработке макулатуры мощностью до 1 тыс. тонн в год. На реализацию проекта направили 64 млн тенге.

Новое производство создано ТОО «Sadyk-bereke» и введено в эксплуатацию в 2026 году. Его запуск позволит увеличить объемы переработки бумажных отходов непосредственно в регионе и сократить количество сырья, отправляемого на полигоны.

По сути, речь идет не просто об открытии еще одного предприятия, а о развитии экономики замкнутого цикла, при которой отходы становятся ресурсом для нового производства. Вместо того чтобы занимать место на свалках, использованная бумага сможет возвращаться в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

Проект реализован при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, АО «Жасыл даму» и АО «Фонд развития промышленности». Он стал частью масштабной программы по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами.

В целом АО «Жасыл даму» направило 122,6 млрд тенге средств утилизационного платежа на финансирование 34 проектов в этой сфере. Из них 15 уже введены в эксплуатацию.

В рамках запущенных проектов приобретена 131 единица специализированной техники, работают сортировочные линии общей мощностью 290 тыс. тонн отходов в год. Кроме того, введены перерабатывающие производства, способные ежегодно обрабатывать 19,3 тыс. тонн сырья.

Финансирование осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом Казахстана. Ожидается, что новые мощности позволят постепенно сокращать захоронение отходов и возвращать все больше вторичного сырья в экономический оборот.

Для Туркестанской области это еще один шаг к тому, чтобы мусор перестал быть исключительно проблемой утилизации и стал частью производственной цепочки.